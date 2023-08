Cinema

Serie TV Ahsoka: data di uscita, trama, cast, trailer e tutto quello che sappiamo della nuova serie tv Star Wars Di Federico Del Ferraro - 1

Ahsoka, la serie Disney che segue le avventure dell’apprendista di Anakin, arriverà in streaming fra pochissimi giorni.

Ahsoka Tano è un personaggio che ce l’ha fatta. Uno dei più amati dagli appassionati di Star Wars senza dubbio, come in tutte le migliori storie Ahsoka nasce invece fra l’indifferenza, se non l’opposizione, del pubblico. L’idea che Anakin avesse una Padawan mai menzionata nei film era una scelta troppo azzardata, troppo infondata, e non avrebbe funzionato. Eppure, funzionò.

Ahsoka ha fatto il suo debutto nell’acclamata serie animata The Clone Wars, dove ha superato il suo addestramento ed è diventata a titolo pieno un Cavaliere Jedi. Da The Clone Wars è passata a Star Wars Rebels, altra opera animata, ed ha infine ottenuto spoglie mortali in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, dove è stata interpretata da Rosario Dawson grazie ad una petizione online. Ahsoka, la Prescelta degli appassionati di Star Wars, sta finalmente per ottenere il palcoscenico tutto per sé in Ahsoka; ecco tutto quello che c’è da sapere sullo show.

La trama di Ahsoka

Ahsoka sarà ambientata subito dopo gli eventi visti in The Mandalorian Stagione 2 e The Book of Boba Fett, negli anni che intercorrono fra Il ritorno dello Jedi e Una nuova speranza. L’Impero, con la sconfitta di Fener e Sidious, è caduto ed il Primo Ordine non è ancora arrivato a riaccenderne le braci.

Ahsoka Tano si è allontanata dall’Ordine degli Jedi ed è sulle tracce dell’Ammiraglio Thrawn, già visto come antagonista in Star Wars Rebels. Nello show animato Thrawn viene infine sconfitto da Ezra Bridger tramite il sacrificio dello stesso ragazzo, ma il ritorno dell’Ammiraglio fa pensare ad Ahsoka che Ezra stesso potrebbe essere ancora vivo, disperso nelle Regioni Ignote.

Il cast di Ahsoka: tornerà Hayden Christensen come Anakin?

Nel frattempo Ahsoka incontrerà alleati e nemici, molti di questi nella loro prima apparizione live action: torna Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) con una nuova acconciatura, Ezra Bridger (Eman Esfandi) e la pilota ribelle Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), ma anche la leader dei ribelli Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) ed il droide Huyang (David Tennant).

Questo team è determinato a fermare l’inizio di una nuova guerra voluta dallo stesso Grand’ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen) e i Sith Baylan Skoll (Ray Stevenson, scomparso questo maggio) e Shin Hati (Ivanna Sakhno); rivedremo anche Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) dopo The Mandalorian. Ma la notizia che ha scosso di più gli appassionati è il casting di Hayden Christensen nel suo storico ruolo di Anakin Skywalker, probabilmente in flashback, sogni o visioni di Ahsoka.

Dave Filoni continua a sviluppare Ahsoka Tano

La paternità di Ahsoka è di Dave Filoni, uno dei padrini di questo universo espanso di Star Wars di casa Disney insieme a Jon Favreau. Filoni è stato il creatore di The Clone Wars e Star Wars Rebels, i due show in cui Ahsoka è stata una comprimaria fondamentale ed ha conquistato il pubblico.

La stessa Rosario Dawson si è dichiarata entusiasta di lavorare con Filoni, affermando che “è stato molto leale verso di lei [Ahsoka], e lei verso di lui”. Filoni è anche fra i produttori insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, e sarà perfino uno dei registi della serie. Gli altri registi sono Peter Ramsey (Spider-Man: Un nuovo universo), Steph Green (The Book of Boba Fett), Jennifer Getzinger (Mad Men), Geeta Patel (House of the Dragon) e Rick Famuyiwa (Dope).

Trailer e data di uscita di Ahsoka

Ahsoka viveva inizialmente solo in alcune compilation di reel di Disney, dove appariva per pochi fotogrammi, prima di ricevere la bellezza di due teaser trailer ed un trailer ufficiale. Nel primo teaser, di due minuti circa, facciamo la conoscenza dei personaggi e dei conflitti principali senza ricevere però molte informazioni sulla vicenda. È stato pubblicato il 7 aprile 2023.

Il trailer ufficiale è stato distribuito l’11 luglio 2023 e, sebbene duri ancora due minuti, comprende molte più scene e spiega meglio l’intreccio. Ahsoka, Hera e Sabine stanno cercando di impedire lo scoppio di un conflitto galattico scatenato da Thrawn ed i Sith guidati da Baylan Skoll.

Infine, l’11 agosto 2023 è stato pubblicato un secondo teaser, molto più breve, in cui vediamo l’intermissione di scene di allenamento fra Ahsoka e Sabine, alcune in un passato distante, altre recenti; le prime con dei bastoni di legno, le seconde con vere e proprie spade laser.

A new threat will emerge. A new hero will rise. Experience the two-episode premiere of @AhsokaOfficial, a Star Wars Original series, streaming August 23 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/S95dbS2NkJ — Star Wars (@starwars) August 11, 2023

Ahsoka consisterà di sei episodi ed arriverà su Disney+ il 23 agosto 2023 con i primi due episodi, per poi proseguire con una distribuzione settimanale.