L’estate in cui imparammo a volare 2: il trailer della seconda parte ci prepara a un emozionante capitolo finale

La serie Netflix L’estate in cui imparammo a volare concluderà il lungo viaggio e l’amicizia delle due protagoniste.

Siamo quasi arrivati a scoprire il capitolo finale del storia lunga una vita che ha visto Kate Mularkey (Sarah Chalke) e Tully Hart (Katherine Heigl), raccontare la loro storia da quando erano solo due ragazzine, fino all’età adulta, L’estate in cui imparammo a volare è stato un grande successo per la piattaforma di streaming per il modo in cui è stato capace di adattare il romanzo originale di Kristin Hannah trasformandolo in una montagna russa di emozioni che si susseguono tra la giovinezza degli anni Settanta, per attivare negli anni Duemila, quando le due donne sono più che adulte.

Per chi si stesse chiedendo se arriverà anche un terzo capitolo, la risposta è no, Netflix ha rinnovato la serie fino a questa seconda parte che presto arriverà in piattaforma come una corsa finale e la data si sta rapidamente avvicinando, per questo è stato pubblicato il trailer ufficiale della seconda parte di L’estate in cui imparammo a volare 2 svelando in parte come questa storia andrà a evolversi tra le due amiche ormai divise.

La stagione 2 Parte 1 cercava di rispondere alla domanda su cosa avesse lacerato per sempre le due amiche per la pelle al termine della prima parte della seconda stagione. La spaccatura tra le due è avvenuta dopo che Tully ha avuto un incidente da ubriaca mentre Marah (Yael Yurman), la figlia di Kate, si trovava in macchina con lei senza permesso.

Attraversando tre decenni diversi, i nove episodi hanno esplorato anche altre questioni, come le difficoltà di Kate con Johnny (Ben Lawson), specialmente in seguito al suo ritorno dall’Iraq, le difficoltà professionali di Tully dovute a una causa legale e la relazione di Tully con la madre hippie pentita. Non è una novità che questa serie lasci dietro di sé qualche mistero e la prima parte non è stata da meno, con un finale cliffhanger che potenzialmente lasciava presagire la morte di Kate a causa di una rara forma di cancro al seno.

Il trailer della seconda parte

Questo trailer dedicato a introdurci alla seconda parte di L’estate in cui imparammo a volare 2 finalmente risponde alle domande rimaste in sospeso dopo la prima serie di episodi, soprattutto scopriamo come le due amiche di una vita riescono a trovare la strada per riconciliarsi dopo la devastante litigata, il motivo è la tremenda malattia di Kate che le porta adesso più che mai a trovare il modo per riallacciare i rapporti, sempre se Kate riuscirà ad arrivare a quel punto.

Una cosa che la serie Netflix ha dimostrato fino a questo momento è la necessità che hanno Tully e Kate l’una dell’altra soprattutto nei momenti bui e la loro amicizia finirà per aiutarle a trovare la felicità. A far parte del cast, oltre ovviamente alle due protagoniste, la Chalke e la Heigl vedremo anche Lawson, Yurman, Ali Skovbye, Roan Curtis e Beau Garrett, nella seconda stagione si sono uniti al progetto anche India de Beaufort, Greg Germann, Ignacio Serricchio e la guest star di The White Lotus Jolene Purdy.

Ora passiamo alle notizie importanti, la seconda parte della seconda stagione di L’estate in cui imparammo a volare arriverà su Netflix il 27 aprile.