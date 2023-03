C’è Posta per Te: il Postino confessa, rifiutare la busta costa caro | Cosa succede?

Cosa accade quando si declina l’invito di C’è posta per te? Lo ha spiegato Giovanni Vescovo, il nuovo postino.

A C’è posta per te protagoniste sono le storie e le persone che decidono di partecipare e mettere a nudo i loro sentimenti. Durante le puntate, Maria De Filippi accoglie gli ospiti che hanno deciso di mandare un invito a famigliari, vecchi amici o persino star internazionali con l’obiettivo di vederli e parlare faccia a faccia, spesso per risolvere questioni e incomprensioni che li hanno feriti.

Nel programma se ne vedono di ogni, ma spesso si dimentica che c’è una figura fondamentale senza la quale la trasmissione non esisterebbe: il postino. In sella alla sua bicicletta, l’inviato del programma si reca in ogni luogo per recapitare la lettera al destinatario e invitarlo in trasmissione per vedere chi si cela dietro la busta. Ed è qui che arriva il momento difficile: il destinatario accetterà l’invito?

Anche se non sembra, quello del postino è un ruolo complicato, perché si trova faccia a faccia con le persone che spesso non sono contente di ricevere questa visita. Si tratta in fondo di un evento che scuote la quotidianità e che, se dovessero accettare l’invito, potrebbe anche cambiargli la vita.

Il postino di C’è posta per te

Per molti anni il postino più conosciuto di C’è posta per te è stato Maurizio Zamboni. I telespettatori amavano il suo modo di fare e l’uomo spesso è riuscito a convincere persone che inizialmente erano restie a partecipare. Per questo, quando ha deciso di rinunciare al suo ruolo, tanti fedeli del programma hanno appreso la notizia con enorme tristezza.

Oggi al suo posto c’è Giovanni Vescovo, che nonostante l’eredità lasciata da Zamboni è entrato fin da subito nel cuore dei telespettatori. Anche se finora la sua esperienza non è stata molto lunga, ha già dato prova di essere un ottimo postino e di aver capito bene le dinamiche del programma.

Cosa succede quando si declina l’invito

Spesso molti si chiedono cosa succede quando una persona declina l’invito del programma. Infatti non tutte le storie vengono mandate in onda, spesso perché gli invitati preferiscono non accettare. Vescovo ha spiegato cosa accade se qualcuno si rifiuta: “Mi armo di pazienza e aspetto. Poi citofono di nuovo e poi ancora, ma senza diventare troppo invadente. In fondo il mio compito è quello di consegnare un invito, non c’è alcun obbligo di raggiungere poi la trasmissione se la persona non se la sente“.

“Ho vissuto tante esperienze anche se ancora mi si è visto poco” ha continuato. “Tra incontri con persone timidissime e altre che hanno fatto resistenza, me ne sono già successe di tutti i colori” ha concluso, facendo capire che il suo lavoro, come era immaginabile, è tutt’altro che semplice, il rifiuto della busta costa caro al povero postino che deve cercare di portare a termine il suo lavoro senza esagerare, un lavoro di pazienza e dedizione.