Re Carlo III proclama il suo erede: decisione senza precedenti | Royal Family nel panico

La decisione del sovrano d’Inghilterra ha spiazzato tutti: l’erede scelto era impensabile e questo ha fatto tremare la Famiglia Reale.

La Famiglia Reale inglese sta vivendo numerosi momenti difficili che mai si sarebbe immaginata. Tutto è iniziato con la dipartita della compianta Regina Elisabetta II, avvenuta l’8 settembre 2022. Dopo quel giorno, i rapporti tra i membri reali si sono sgretolato in maniera definitiva: Harry che pubblica il suo libro, Spare, diffamando la sua stessa famiglia, e Meghan che rilascia interviste poco lusinghiere.

Diverse fonti che affermano di possedere altri segreti mai rivelati riguardo all’amata e compianta Lady Diana che farebbero gelare il sangue blu nelle vene della Royal Family. L’astio tra Kate e Meghan che diventa sempre più forte e la distanza tra William e Harry che aumenta giorno per giorno. Insomma, la Corona inglese è circondata da una nube tossica dalla quale pare non ci sia via di scampo.

Tuttavia, oltre a queste indiscrezioni che mettono sempre di più in cattiva luce Buckingham Palace, i sudditi stanno aspettando una data precisa con molta trepidazione, ovvero il 6 maggio 2023. Quel giorno avverrà la tanto attesa incoronazione di Re Carlo III che lo proclamerà ufficialmente sovrano del Regno Unito, assieme alla sua Regina Consorte, ovvero Camilla Parker-Bowles. Ma c’è un’altra notizia che ha mandato in tilt i sudditi e i membri reali.

L’enorme eredità di Re Carlo III andrà soltanto ad una persona

Mentre tutti i membri reali si stanno preparando per l’imminente incoronazione del primogenito della defunta Regina Elisabetta II, i sudditi restano in ansia riguardo al fatto che, forse, Harry e Meghan non presenzieranno alla cerimonia. Invece, anche tra i membri reali, c’è chi pensa che la coppia sarà presente soltanto per agitare le acque e far parlare di loro.

Soltanto il futuro potrà dirci che cosa accadrà il 6 maggio e se scoppierà l’ennesimo putiferio nella Royal Family. Intanto, però, la notizia circa la scelta presa da Re Carlo III sul tema della sua eredità ha lasciato senza parole sia i sudditi che la Famiglia Reale stessa. Il sovrano ha deciso e questo nome non era venuto in mente a nessuno.

Ecco chi sarà il fortunello che erediterà il patrimonio di Re Carlo III

Stando ad alcune indiscrezioni, che poi sono state anche confermate, il sovrano primogenito di Elisabetta II ha già deciso a chi andrà il suo enorme patrimonio. Questa scelta ha lasciato tutti interdetti, perché nessuno si aspettava un nome del genere.

Il fortunato che potrà godere dell’eredità di Re Carlo III è Edoardo d’Inghilterra, ovvero il fratello minore del sovrano. Quest’ultimo non ha mai recato nessun problema alla Corona Reale e forse proprio per questa ragione Re Carlo III ha deciso di premiarlo. Inoltre, il fratello ha ottenuto il titolo di Duca di Edimburgo, appartenuto al defunto padre.