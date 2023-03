Luciana Littizzetto: escono le foto della figlia Vanessa | Bellezza disarmante: FOTO

Avete mai visto la figlia di Luciana Littizzetto? Le sue foto hanno lasciato tutti a bocca aperta: è bellissima.

Luciana Littizzetto è una delle comiche italiane più amate di sempre: la sua ironia centra nel segno di intere generazioni, senza distinzione di età. Non tutti sanno che inizialmente si era dedicata alla musica: come prima esperienza lavorativa ha ricoperto il ruolo di docente di musica alla scuola media statale Carlo Levi.

La scuola di recitazione Istituto d’arte e spettacolo del circolo Dravelli è stata fondamentale per la sua formazione: da lì si è sviluppata la sua verve comica, che da sempre la caratterizza.

Inizialmente si è esibita in piccoli locali della sua città, per poi dare il via alla propria attività nel mondo dell’intrattenimento. Prima ha fatto la doppiatrice, poi è entrata nel cast della trasmissione condotta da Serena Dandini, Avanzi.

I figli “nati dal cuore” di Luciana Littizzetto

In pochi anni i suoi siparietti comici hanno ottenuto così tanto successo che è stata costretta ad abbandonare la sua professione da insegnante per dedicarsi completamente al mondo dell’intrattenimento. Negli anni è diventata uno dei nomi più popolari del panorama italiano. Nonostante sia una delle comiche più popolari e amate di sempre, non tutti hanno visto sua figlia. Le ultime foto su Instagram hanno colto di sorpresa l’Italia intera, che è rimasta incantata difronte alla bellezza della giovane.

La Littizzetto ha sempre cercato di tutelare la sua privacy, motivo per cui abbiamo poche informazioni riguardo vita privata dietro le telecamere. Sappiamo che alle spalle ha un matrimonio durato più di 20 anni con Davide Graziano, musicista ed ex batterista del gruppo torinese Africa Unite. I due sono tutt’ora in ottimi rapporti nonostante la loro storia d’amore sia giunta al termine.

La bellezza di Vanessa lascia tutti a bocca aperta

Nel corso del loro matrimonio hanno preso in affido due figli che li tengono uniti, Jordan e Vanessa. La Littizzetto ha scritto un libro sulla sua esperienza di affido, intitolato “Io mi fido di te”. Nelle pagine racconta di Vanessa e Jordan, che lei definisce “figli nati dal cuore”.

Quest’ultima è nata in Moldavia e ha 26 anni. Ha svolto il suo percorso di studi presso l’Istituto Europeo di Design in Digital Communication Strategy, per poi laurearsi all’Accademia delle Arti di Torino. La giovane è attivissima su Instagram dove conta oltre 11 mila followers che la seguono giornalmente con molta passione. Lei, dal canto suo, ama condividere le sue giornate svelando lati inediti della sua vita privata. Alcuni scatti pubblicati recentemente hanno davvero stupito il web, che è rimasto incantato dalla sua bellezza.