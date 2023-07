News Test psicologico sull’amore: il tuo partner è la tua anima gemella? Scoprilo con poche domande Di Ambra Ferri - 9

Sei curioso di sapere se la persona che ti sta accanto è la tua anima gemella? Scoprilo con questo test psicologico!

Il test di oggi è davvero particolare, perché non mette alla prova le capacità mentali, ma ci permette di scoprire di più sulla nostra vita sentimentale.

Se siete persone curiose di natura e non avete paura di risposte inaspettate, allora è arrivato il momento di mettersi alla prova e scoprire se il vostro partner è effettivamente la persona giusta per voi.

Il risultato potrebbe sorprendervi, in positivo o in negativo, ma soprattutto potrebbe mettere in dubbio tutto ciò che avete costruito finora. Se non avete paura di rimescolare le carte in tavola, allora questo test fa proprio per voi. Siete pronti a scoprire la verità?

La verità sul tuo partner

Il test di oggi è davvero rivelatorio e potrebbe portarvi a guardare la vostra relazione da un altro punto di vista. È uno dei quiz più cliccati del web, proprio perché risponde a una delle domande più quotate di sempre: la persona che ho accanto è davvero la mia anima gemella? Oggi per scoprirlo basta rispondere a qualche semplice domanda. A volte la soluzione ai grandi quesiti si nasconde nelle piccole cose, che tendiamo ad ignorare.

Quando si è in una relazione stabile e le cose vanno a gonfie vele è normale proiettare se stesso e il proprio partner nel futuro, immaginandosi genitori o anche solo conviventi. Queste ipotesi sono spesso interrotte da dubbi esistenziali che ci portano a chiederci se quella che abbiamo accanto è la persona giusta per noi. Il test di oggi vi permetterà di scoprirlo.

Le 14 domande che elimineranno ogni dubbio

Per togliervi ogni dubbio, basta rispondere a queste poche domande:

Quando sei con lui/lei ti senti completamente te stesso?

Non c’è nulla che non potresti dirgli/dirle?

Tra voi, è evidente che non servano parole?

Il tuo partner ti supporta e sopporta?

Gioisce con te dei tuoi successi?

Siete amici oltre che amanti?

Il tempo che passate insieme vola?

Sei felice quando lui/lei è felice?

Tutto vi viene naturale?

Ridete spesso?

Litigate?

Non ti spaventa l’idea di invecchiare insieme?

Ti senti una persona migliore da quando lui/lei è entrato/a nella tua vita?

Senti che è lui/lei la tua anima gemella?

Scoprire l’esito del test è molto semplice: se avete risposto “Sì” a tutti i quesiti, allora non ci sono dubbi… Avete incontrato la vostra anima gemella e potete gioirne. Se, invece, avete dei dubbi, forse è arrivato il momento di affrontarli: questo non vuol dire necessariamente che vi dobbiate lasciare, ma questo test potrebbe avervi fornito dei punti su cui migliorare.