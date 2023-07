News Test impossibile: quanti cammelli vedi? Se indovini sei una volpe | Il 99% fallisce Di Didi Kera - 14

In questa sfida ti basta dire quanti animali riesci a contare e potresti pensare che sia un gioco da ragazzi, ma non lo è.

Durante le vacanze, che siano estive o invernali, ci piace staccare la spina e rilassarci in compagnia degli amici o in solitaria. Molto spesso ci cimentiamo anche in svariati test per divertirci e trascorrere un po’ di tempo. Ma questi test non sono solo fonte di svago.

Infatti, i test visivi, le illusioni ottiche, i test matematici e di logica, quelli psicologici e sulla personalità sono in grado di affinare alcune delle nostre capacità mentali e di allenare il nostro cervello per riuscire mantenerlo sempre giovane ed attivo, evitando che si deteriori troppo presto.

Un modo facile e veloce per trovare qualsiasi tipo di test è navigare su internet. La rete è piena zeppa di ogni tipo di test e la ricerca è immediata. I test visivi, come quello di oggi, ci permettono di acutizzare la nostra capacità di cogliere i minimi dettagli in poco tempo.

Le illusioni ottiche e i test visivi allenano la nostra vista e la nostra percezione delle cose, permettendoci di vedere piccoli particolari che, forse, prima ignoravamo completamente. Per questa ragione serve fare i test quotidianamente: così sviluppiamo diverse capacità e ne rafforziamo altre.

Test visivo con i cammelli

Il test visivo di oggi è presto detto: dovete osservare l’immagine data e dire il numero dei cammelli che vedete rappresentati. Apparentemente, sembrerebbe un compito molto facile (rispetto ad altri tipi di test). Tuttavia, non è proprio così.

Infatti, ogni tipo di test ha la sua difficoltà e anche se sembra facile, in realtà non lo è perché serve proprio a provare ad ingannare la tua mente e a farti dare la risposta sbagliata. Questo non succede se, invece, vi allenate costantemente.

Test visivo: soluzione

Chi ha ideato questo test visivo ha affermato che per dare una risposta si hanno a disposizione soltanto 11 secondi, al termine dei quali dovete tirare fuori un numero. La maggior parte degli utenti che si è cimentato in questo test ha sbagliato, ma solo perché è stato ingannato dall’immagine stessa.

La risposta corretta è quattro. Istintivamente, vi verrà da dire cinque, ma è sbagliato perché l’ultimo animale in fondo alla fila non è un cammello. L’hanno inserito soltanto per confondere le idee a chi si metteva alla prova con questo test visivo.