News Sanremo 2024: escono allo scoperto le prime informazioni | Per i giovani in gara si fa davvero dura Di Mia Lonigro - 10

Il Festival di Sanremo continua a far parlare di sé: questa volta al centro del gossip i giovani che sarebbero stati tagliati fuori.

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi in Italia, tornerà a febbraio 2024 con la nuova edizione. Quest’anno segnerà l’ultima conduzione di Amadeus, il carismatico presentatore che ha dato nuova vita al prestigioso concorso canoro. Mentre si prepara per un’estate all’insegna della musica, Amadeus si appresta ad ascoltare attentamente i brani che saranno presentati e che competiranno per il titolo di vincitore del Festival di Sanremo.

Ma cosa c’è di nuovo per questa edizione? È stato annunciato che ci sarà un nuovo regolamento, anche se per ora questo è stato reso pubblico solo per quanto riguarda la sezione Giovani. Secondo quanto indicato dal direttore artistico Amadeus, in questa edizione a salire sul palco saranno tre cantanti, anziché i consueti sei, che avranno superato una lunga fase di selezione.

Le canzoni che avranno il privilegio di essere eseguite sul palco di Sanremo saranno selezionate da una commissione musicale presieduta dallo stesso Amadeus. Il processo di scelta finale avverrà sempre in prima serata su Rai 1 quando durante l‘evento verranno annunciate le canzoni ufficiali in gara.

Saranno presentate dodici canzoni, otto per la competizione regolare e quattro per l’Area Sanremo. Tuttavia, solo tre di questi brani prenderanno effettivamente parte al Festival di Sanremo nel mese di febbraio in seguito ad un ulteriore iter di selezione.

I requisiti per partecipare a Sanremo Giovani

Ci sono ovviamente dei requisiti specifici per entrare nella selezione Giovani di Sanremo. Innazitutto, i partecipanti devono avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni poi devono aver pubblicato almeno due singoli e non devono aver mai partecipato al Festival di Sanremo in passato. Questi requisiti mirano a dare spazio alle nuove promesse della musica italiana e a scoprire nuovi talenti emergenti.

Le canzoni che i tre giovani vincitori presenteranno al Festival saranno valutate attentamente dalla Commissione Musicale. Saranno possibili “eventuali interventi ritenuti opportuni dal Direttore Artistico”, che permetteranno un affinamento e una personalizzazione delle performance musicali.

Entro quando è possibile partecipare

Per le case discografiche che desiderano partecipare, sarà possibile inviare le domande per i propri artisti dal 15 giugno al 15 ottobre. Questo periodo di tempo fornirà un’opportunità per le etichette discografiche di presentare le proprie proposte e far emergere i talenti che desiderano far parte del palcoscenico di Sanremo.

La serata che svelerà i partecipanti avrà luogo a dicembre presso il Teatro del Casinò di Sanremo e sarà trasmessa su Rai 1. Sarà un momento di grande attesa, verranno forniti un po’ di anticipazioni sulla musica italiana ai fan mentre scopriranno le voci e le canzoni che accenderanno l’entusiasmo del Festival di Sanremo 2024.