News TikToker 17enne svela quanto guadagna: “Non ha senso studiare” | Scoppia la bufera Di Ambra Ferri - 14

Fanno scalpore le parole di una TikToker che ha confessato a quanto ammontano i suoi guadagni grazie ai social.

“Non ha senso andare a scuola”, “E io che studio a fare?” Sono questi i commenti più popolari sotto il post di una giovane influencer che ha spiattellato i suoi guadagni da capogiro. Grazie alla sua attività su TikTok, il social network più in voga del momento, la ragazza di soli 17 anni guadagna molto più di un dipendente statale.

Stiamo parlando di Alicia Breuer: giovane e bellissima, durante il lockdown ha iniziato a pubblicare video sul suo profilo TikTok per ammazzare il tempo. Con il passare dei giorni ha perfezionato i contenuti sulla sua pagina ed è stata in gradi di crearsi una numerosa base di followers, che oggi la seguono assiduamente e le permettono di guadagnare grandi cifre ogni mese.

Il fenomeno dei giovani imprenditori e influencer su TikTok è sempre più presente e testimonia quanto il mondo del lavoro sia in profonda evoluzione: bisogna cambiare prospettiva, nulla è più come una volta. I giovani di oggi hanno un modo diverso di concepire il lavoro: si può guadagnare molto, persino senza uscire di casa.

I guadagni da capogiro della TikToker

Alica Breuer lo ha ammesso: “Guadagno 10.000 euro in un giorno grazie a TikTok”. I fan sono rimasti spiazzati. Anche se era risaputo che il social permette di guadagnare davvero bene, nessuno aveva mai spiattellato i numeri. Questa volta la giovane TikToker ha lasciato tutti a bocca asciutta. 10mila euro sono una cifra esorbitante, che supera qualsiasi obiettivo lavorativo, soprattutto quando si ha 17 anni.

Inoltre, i content creator non hanno grandi spese da affrontare: non devono necessariamente uscire di casa per accontentare il proprio pubblico, non hanno – per esempio – la spesa relativa a un ufficio e il più delle volte creano contenuti sulla scia delle proprie passioni. Insomma, guadagnano bene (davvero) divertendosi.

Chi è Alicia Breuer

La 17enne Alicia Breuer, per esempio, si è fatta spazio sui social pubblicando video di lip-sync, in cui canta o recita una parte muovendo la bocca in sincrono con la traccia vocale. Ad oggi conta più di 750mila seguaci e i suoi video riescono a raggiungere milioni di visualizzazioni. Proprio per questo, molti brand del calibro di Lancome l’hanno contattata per avviare collaborazioni.

“In questo momento ci sono giorni in cui riesco a mettere da parte 10.000 sterline”, ha ammesso senza vergogna la giovane TikToker in un’intervista alla testata britannica Mirror. Le sue parole non sono passate inosservate al popolo del web e hanno scatenato l’ira di molti. “Ecco i giovani d’oggi”, “Ma dove andremo a finire?, “Questi soldi dateli a chi lavora veramente!”. Questi sono sono alcuni dei commenti che negli ultimi giorni popolano i suoi video, che sollevano una questione: siamo sicuri che sia meglio contrastare questo nuovo mercato del lavoro, invece di accoglierlo?