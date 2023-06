News È ufficiale: TikTok verrà abolito dal 28 luglio | Decisione inevitabile Di Didi Kera - 10

La nota applicazione vedrà la sua fine negli ultimi giorni di luglio e il mondo del web è entrato nella disperazione più totale.

TikTok è l’applicazione cinese che negli ultimi ha ottenuto un successo strabiliante, con moltissime persone da tutte le parti del mondo che si sono create un loro profilo su questa piattaforma social. Quello che rende TikTok unica è la facilità sia nel creare contenuti virali che nel trovarli. I suoi video sono immediati, chiari e sintetici, adatti ad una società sempre di corsa.

Ci sono stati utenti in grado di crearsi un vero e proprio impero economico grazie alle piattaforme social e TikTok ha aiutato loro ad espandersi ancora di più. Tuttavia, circa un settimana fa è passato un messaggio che ha messo in allarme tutti gli utenti iscritti a TikTok.

Il comunicato dichiarava che il prossimo 28 luglio l’applicazione di TikTok verrà chiusa in modo definitivo. Adesso resta da capire se questo messaggio è vero oppure si tratta di una fake news usata soltanto per allarmare e mettere in ansia le persone che usano questo canale social.

TikTok, nei mesi scorsi, è stata bandita da diverse istituzioni e, ad esempio, i rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d’America non la possono usare. Stesso divieto anche per i membri del Parlamento Europeo e del Governo del Regno Unito. Inoltre, lo Stato del Montana ha proibito l’uso di TikTok a tutti i cittadini.

I dubbi su TikTok e il messaggio inviato

La paura di usare questa app nasca dal fatto che sia di origine cinese e si pensa che i dati sensibili registrati sulla piattaforma social potrebbero essere usati a vantaggio del loro Governo. L’app è internazionale, quindi i dati degli utenti italiani non sono accessibili ai server cinesi, ma il CEO di TikTok Shou Zi Chew deve ancora chiarirne i dettagli. Il messaggio-avviso recitava così:

“Cari utenti, TikTok sarà chiuso il 28 luglio 2023 perché pieno. Molti membri si sono lamentati del fatto che TikTok sia troppo lento. Ciò dimostra che ci sono molti membri attivi e molti nuovi nel conflitto. Se sei attivo, copia e incolla il messaggio ad altri 15 utenti per dimostrare che sei attivo. Chi non invierà questo messaggio entro 2 settimane verrà rimosso senza esitazione per guadagnare più spazio”.

La verità dietro al comunicato di TikTok

Il messaggio che circa una settimana fa ha inondato la piattaforma social di TikTok, mandando in subbuglio ed agitazione l’intero mondo del web, non è risultato un pericolo per nessuno. Infatti, si trattava della tipica catena di Sant’Antonio, utile soltanto a creare situazioni da panico.

Se siete uno degli utenti dell’app cinese TikTok non temete: quel messaggio era soltanto un fake, inutile e generatore di ansie. Potete, quindi, tranquillamente ignorare qualsiasi tipo di missiva minacciosa, perché TikTok ha ancora vita lunga.