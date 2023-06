News Tu si che vales: uno di loro è stato buttato fuori | Drastica decisione di Maria Di Ambra Ferri - 11

Sostituzione inaspettata in Mediaset: lui è stato tagliato fuori da uno dei programmi più seguiti di sempre, la sua assenza sarà incolmabile.

È un periodo di grande cambiamento per le due maggiori reti televisive italiane. Questa volta, ad essere sulla bocca di tutti è Mediaset, che ha annunciato una sostituzione inaspettata in uno dei programmi più amati e seguiti di sempre.

Stiamo parlando di Tu si que vales, che apporterà numerosi cambiamenti interni nella nuova edizione. Prima di tutto, è stata confermata l’assenza di Belen Rodriguez come co-conduttrice. La showgirl, infatti, ha scelto di non prendere parte alla nuova edizione del programma tv.

Si tratta di una decisione molto discussa sui social, in quanto sappiamo che Belen Rodriguez e Maria De Filippi hanno degli ottimi rapporti e sembrava anche che lei apprezzasse il ruolo di conduttrice. Probabilmente, le cose non sono come sembrano: infatti, lascia la poltrona rossa anche dei quattro giudici dello show.

Teo Mammucari tagliato fuori da Tu si che vales

Gli italiani da giorni si domandano cosa sia successo veramente, quali siano le dinamiche che si nascondono dietro queste due drastiche decisioni. Tu si che vales non vedrà più come conduttrice Belen Rodriguez, ma l’altro grande assente sarà Teo Mammucari, che lascerà il suo ruolo da giurato al fianco di Maria de Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

La decisione ha sorpreso in negativo i fan del programma, che consideravano Mammucari fondamentale per giudicare alcune prove, ad esempio quelle di magia. Lui, infatti, è un grande esperto di illusioni e conosce bene i trucchi del mestiere. Oltre alla sua esperienza, Mammuccari aggiungeva al programma un’ironia sprezzante virgola che da sempre lo contraddistingue.

Luciana Littizzetto lo sostituirà?

Sappiamo quanto amasse vestire il ruolo di giurato, per questo non è chiaro cosa sia successo e cosa lo abbia spinto ad abbandonare per sempre il programma. Non solo, sembra che Maria De Filippi abbia trovato già un nome con cui sostituirlo: si tratterebbe di Luciana Littizzetto, che dopo il suo addio alla Rai è pronta a nuove avventure. La comica piemontese è una grande amica di Maria e il suo ingresso sarebbe sicuramente molto apprezzato dal pubblico italiano e dai giurati in sala. Forse, lei sarebbe l’unica in grado di sostituire Teo Mammucari e riempire la sua assenza.

Da sempre il pubblico acclama l’ingresso in Mediaset di Luciana Littizzetto al fianco di Maria De Filippi: le due stesse si sono rese protagoniste di teatrini divertenti durante il programma C’è posta per te, dimostrandosi una perfetta coppia televisiva. Per questo, l’ingresso della Littizzetto in Tu si que vales porterebbe una ventata di novità, che senza dubbio gioverebbe al programma.