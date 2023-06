News Grande Fratello, partono i nuovi casting: potresti essere proprio tu il prossimo concorrente | Ecco come fare Di Marina Drai - 12

Cominciano i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello: come partecipare ai casting per entrare nella casa più famosa d’Italia.

Finita un’edizione, se ne fa un’altra: il Grande Fratello VIP si è appena concluso, ma Mediaset sta già pensando alla prossima edizione e a come attirare nuovi telespettatori. Il prossimo autunno il reality ci regalerà molte novità interessanti: l’emittente lo ha già promesso a tutti.

L’ultima edizione è stata vinta da Nikita Pelizon, arrivata in finale insieme a Oriana Marzoli. Si è trattata, la scorsa, della prima edizione nella quale due donne si sono ritrovate a confrontarsi in finale. Entrambe erano molto apprezzate dal pubblico e l’esito dello “scontro” è rimasto in dubbio fino agli ultimi attimi.

Per il prossimo autunno Mediaset ha scelto di mettere da parte i VIP e ritornare alle origini, coinvolgendo gli italiani e rendendoli protagonisti del reality. Se tra i vostri sogni c’è quello di varcare la porta rossa degli studi di Cinecittà, questo è il vostro momento: sono aperte le candidature per far parte del nuovo cast del Grande Fratello!

Per molti l’annuncio è stato una sorpresa, visto che l’ultima edizione con persone “normali” è stata nel 2019, quando aveva vinto Martina Nasoni. Mediaset quest’anno ha scelto di dare di nuovo la possibilità a chiunque di diventare famoso e vincere il ricco montepremi in palio.

I nuovi casting del Grande Fratello

“Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? La tua vita è una storia da raccontare? Grande Fratello sta cercando anche te” ha annunciato Mediaset sui suoi canali social poco prima dell’inizio dei casting. L’emittente ha confermato il ritorno del reality in versione “nip – not important people”, invitando le persone “comuni” a mettersi in gioco.

Una scelta dovuta, almeno sembra, alle ristrettezze di budget per il reality: Mediaset ha intenzione di presentare ai propri telespettatori una versione “ibrida” della trasmissione, in cui ci saranno 4 o 5 VIP insieme a sconosciuti, per rendere il tutto più interessante.

Come candidarsi

Per partecipare al Grande Fratello in versione “ritorno alle origini” è possibile inviare la propria candidatura online tramite il sito grandefratello.endemolshine.it. Il sito presenterà un form dove inserire i propri dati e inviare ufficialmente la propria candidatura. Il casting è ovviamente riservato ai maggiorenni.

Oltre alla candidatura online, chi volesse presentarsi di persona può prendere parte ai casting itineranti che, per tutta l’estate, faranno tappa in varie città d’Italia in cerca di nuovi protagonisti per il reality. Si comincia a Bologna presso il Circolo Mazzini in via Emilia Levante 6 il prossimo 23 giugno. Sul sito del reality è possibile controllare tutti gli appuntamenti per presentarsi ai casting.