News Kate Middleton e William: legame di parentela svelato, questo cambia tutto | Scandalo a Buckingham Palace Di Mia Lonigro - 6

Una rivelazione potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Windsor: Kate e Williamo potrebbero essere imparentati!

Dopo la scomparsa della regina Elisabetta, il futuro della monarchia britannica è nelle mani del principe William e di sua moglie, Kate Middleton. Questa coppia affiatata si trova ora di fronte a un ruolo completamente nuovo all’interno della famiglia reale, portando avanti il’eredità di generazioni e preparandosi a guidare il Regno Unito nel prossimo capitolo della sua storia.

William e Kate si sono conosciuti per la prima volta mentre frequentavano l’Università di St Andrews in Scozia. I due giovani si sono innamorati l’uno dell’altra e hanno iniziato a frequentarsi, conquistando l’attenzione dei media britannici.

Dopo una relazione altalenante, nel 2011 hanno finalmente deciso di unirsi in matrimonio, celebrando un’unione memorabile che ha catturato l’immaginazione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalla loro unione sono nati poi tre figli: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis.

I tre deliziosi pargoli hanno rallegrato la famiglia reale e hanno contribuito a mantenere alto l’interesse pubblico nei confronti dei futuri regnanti. Il loro ruolo come genitori è diventato un elemento cruciale della loro narrazione pubblica, mostrando un’immagine di una famiglia affiatata e amorevole.

Il rapporto con Harry e Meghan

Negli ultimi anni, il rapporto tra William e Kate e suo fratello minore, il principe Harry, insieme alla sua consorte Meghan, è stato messo alla prova. Harry e Meghan hanno scelto di intraprendere una strada indipendente dalla monarchia, causando un certo attrito all’interno della famiglia reale. Tuttavia, è importante sottolineare che ogni famiglia ha i suoi momenti di tensione, e si spera che nel tempo si possa trovare una soluzione che ristabilisca l’armonia.

E se le voci di divorzio per Meghan ed Harry si rincorrono senza sosta in merito alle figure di William e Kate la stampa inglese è sempre stata estremamente clemente favorevole. I due sono più uniti che mai pronti a guardare al futuro insieme a re Carlo. Eppure, c’è qualcosa che può turbare la loro apparante, forse, armonia.

Legami di parentela

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, potrebbe esserci una connessione tra Kate Middleton e la famiglia reale. Gli antenati di Kate lavorarono nelle miniere di carbone di proprietà dei Bowes-Lyons, la famiglia della defunta Regina Madre. Questa risonanza storica suggerita dal Daily Mail indicherebbe così un legame ancora più profondo tra Kate e la monarchia, rafforzando la sua connessione con la corona.

A quanto pare in virtù del terreno comune tra la Regina Madre e i Middleton, ossia le miniere, Kate e William avrebbero una simile discendenza. Di certo, si tratta di una parentela alla lontana e che quindi non avrebbe eventualmente messo in discussione i loro due ruoli all’interno dell’aristocrazia inglese.