Nino Frassica: chi è la giovanissima moglie | Famosa nei film per adulti

Nino Frassica è sposato da tanto tempo con Barbara Exignotis, nota attrice di film per adulti. Ecco cosa si sa su di lei.

Nino Frassica, famoso attore italiano noto per il suo talento comico e per il suo ruolo del Maresciallo Cecchini nella popolare serie televisiva Don Matteo, è sposato da molto tempo con Barbara Exignotis, una nota attrice di film per adulti. Ecco cosa si sa su di lei.

Nino Frassica ha conquistato fin da subito l’attenzione del grande pubblico italiano, regalando risate e intrattenimento. Nella seconda parte della sua carriera, ha ottenuto fama grazie all’interpretazione del maresciallo Cecchini nella rinomata fiction Don Matteo. Inoltre, partecipa regolarmente come ospite nel programma di Fabio Fazio, Che Tempo che Fa.

Nino Frassica è amato dal pubblico per il suo talento comico e per la sua capacità di interpretare personaggi divertenti e stravaganti. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera, tra cui il Premio Flaiano per la televisione nel 2004.

Attualmente, l’attore è sentimentalmente legato a Barbara, sua moglie, la quale è più giovane di 25 anni. Barbara è madre di una figlia avuta da una relazione precedente, ma con Frassica non ha avuto figli. Ecco alcuni dettagli sulla sua vita privata e professionale.

Chi è Barbara Exignotis

Barbara Exignotis è diventata ufficialmente la moglie di Nino Frassica nel 2018, dopo circa dieci anni di convivenza. La coppia ha celebrato il loro matrimonio con una cerimonia civile in Sicilia. Negli anni, si sono mostrati sempre più innamorati e in varie occasioni hanno dimostrato la loro felicità.

Tuttavia, non tutti sanno che la moglie del comico ha avuto anche una carriera come attrice. Prima di incontrare Frassica, era conosciuta come attrice di film per adulti con il nome d’arte Blondie. Negli anni ’90, ha recitato in numerose pellicole in cui ha interpretato ruoli principali, l’ultima delle quali è stata Bella di Notte nel 2007.

L’amore tra Nino Frassica e sua moglie Barbara

Dopo quel periodo, Barbara Exignotis si è allontanata dal mondo del cinema e ha dedicato il suo tempo all’amore per il suo compagno. Ha collaborato con lui anche a teatro, nello spettacolo Liubov pret-a-porté, che ha ottenuto un grande successo. Il loro amore intenso ha attirato l’attenzione del pubblico italiano. Il loro matrimonio è stato particolare e ha ricevuto grande attenzione mediatica.

Nel 2018, Nino Frassica e Barbara si sono sposati con una cerimonia civile tenutasi in Sicilia. La loro cerimonia è stata caratterizzata da particolarità, in quanto entrambi si sono presentati vestiti di nero, allontanandosi dalla tradizionale bianca abitudine matrimoniale. Inoltre, Barbara ha rifiutato di ricevere un anello di fidanzamento, ritenendolo uno spreco di denaro.