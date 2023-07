News Marco Predolin non ci sta più: “vi dico io cos’è successo” la verità sulla storia con Michelle Hunziker Di Ambra Ferri - 16

Arrivano clamorose rivelazioni sulla storia d’amore tra Michelle Hunziker e Marco Predolin. Nessuno credeva che la verità fosse questa.

Quando si pensa a Michelle Hunziker, si associa il nome di Eros Ramazzotti o Tomaso Trussardi, perché questi sono stati gli uomini più importanti della sua vita. Con loro la conduttrice ha avuto due importantissime storie d’amore che ancora oggi fanno sognare tutta Italia.

Eppure, pochi sanno che la bellissima showgirl italo-svizzera, in passato è stata legata sentimentalmente anche a Marco Predolin. I due hanno avuto una relazione che è finita nel dimenticatoio. Nessuno sa perché si siano lasciati, quale fosse il sentimento che li legava.

Da tempo ormai non si parlava di loro due, ma oggi qualcosa è cambiato. Uno dei diretti interessati ha parlato e ha rilasciato dichiarazioni tanto scottanti quanto rivelatorie. Ecco la verità sulla loro liaison.

Marco Predolin e il rancore verso la Hunziker

Dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi, la Hunziker ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se. Come ha rivelato in un’intervista a Verissimo, ospite della sua amica Silvia Toffanin, in questo momento è single e sta benissimo così perché ha tempo da dedicare alle sue figlie e al suo primo nipotino. Per ora, il loro amore gli basta e la appaga infinitamente.

Nonostante l’amore coniugale non sia più nella sua vita, nelle ultime ore si è tornato a parlare della sua vita sentimentale per via di Marco Predolin, con cui ha avuto una relazione quando era giovanissima, ancora prima di conoscere Eros Ramazzotti. Forse non tutti sanno che lei non era ancora maggiorenne, ecco perché la loro storia ha creato tanto scalpore.

Tutta la verità sulla fine della loro relazione

A parlare del loro legame passato è stato proprio Predolin, che ha detto: “Uscivamo insieme quando lei ha cominciato a lavorare, grazie a me, a Parma… Poi ha posato per Roberta, la sua immagine ha iniziato a decollare, mentre la nostra storia è finita molto male. Lei si è messa con Eros e tutto il resto è cronaca”. Dopo queste dichiarazioni, Predolin ha deciso di non voler affrontare mai più questo argomento. Ecco perché non ne sentiamo mai parlare e continua ad aleggiare un forte mistero attorno alla loro relazione. Cos’hanno da nascondere? Perché preferiscono non ricordare il loro legame?

Intercettato in una delle ultime interviste, Predolin ha finto di non sapere chi fosse Michelle Hunziker. “Di chi stiamo parlando? Non la conosco”, ha detto. Insomma, tutto fa intendere che tra loro i rapporti sono ancora inclinati e il dubbio degli utenti del web è proprio che ci stiano nascondendo qualcosa.