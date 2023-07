News Quiz di logica: qual è la carta mancante? La indovinano in pochissimi Di Luna Vespri - 13

Riesci a risolvere questo quiz di logica? Metti alla prova le tue abilità e indovina la carta mancante.

I quiz di logica sono una forma di esercizio intellettuale che coinvolge il ragionamento e la risoluzione di problemi in modo logico. Sono spesso utilizzati come strumenti di valutazione nelle competizioni di logica, nei test di ammissione o come passatempo per sfidare e allenare la mente.

Questi quiz possono assumere diverse forme, ma solitamente si presentano sotto forma di enigmi o domande a scelta multipla. I problemi proposti richiedono soluzioni basate sulla logica, sulla deduzione e sull’induzione. Possono coinvolgere concetti come sequenze numeriche, relazioni logiche, modelli di ragionamento e problemi di calcolo.

Inoltre, possono costituire un modo eccellente per sviluppare abilità di pensiero critico, risoluzione di problemi e ragionamento logico. Inoltre, possono essere divertenti ed eccitanti, fornendo una sfida intellettuale stimolante per coloro che li affrontano.

Tra questi, spiccano quelli di logica visiva, e in particolare uno qui proposto che consiste nel trovare la carta mancante. Sembra facile ma non lo è: se ti senti in grado di affrontarlo questo è il quiz che fa per te!

La storia dei quiz di logica

I quiz di logica hanno avuto origini in tempi lontani, nell’antica Grecia, dove i filosofi utilizzavano la logica come strumento attraverso cui raggiungere la conoscenza. Con il passare dei secoli, la logica è stata utilizzata per la risoluzione di problemi matematici, scientifici e filosofici.

A partire dal XIX secolo, i quiz di logica sono diventati sempre più diffusi entrando nell’uso comune grazie ai puzzle creati dal matematico britannico Henry Ernest Dudeney, fino a diventare, secoli più tardi, parte integrante dei giochi e delle riviste di enigmistica. Infine, ai giorni nostri, hanno raggiunto un tale livello di popolarità da aver portato all’invenzione di App e siti web dedicati esclusivamente a questo genere di giochi.

Trova la carta mancante

Il gioco qui proposto è piuttosto difficoltoso: consiste in 10 carte, di cui 9 sono scoperte e una è coperta. Lo scopo è individuare il valore dell’unica carta coperta, cioè l’ultima, attraverso una logica precisa. Per dare la risposta esatta bisogna analizzare con attenzione il modo in cui sono disposte le carte e individuare il criterio di ordinamento che le lega tra loro. Qui le carte sono disposte in due file e i valori si intersecano in due direzioni: procedendo dall’alto a sinistra verso il basso a destra a ogni numero si aggiunge 2, e viceversa si sottrae 2.

Dunque, la carta coperta può essere individuata proprio secondo questo schema di ordinamento: l’ultima carta in alto che si interseca con quella coperta ha valore 3, quindi la carta coperta è un asso di picche, cioè 1.