Quiz matematico impossibile: qual è il risultato? | Tutti lo sbagliano

Hai fiducia nelle tue capacità logiche? Mettiti alla prova con questo quiz matematico che pochi riescono a risolvere.

Tra tutte le tipologie di test esistenti, la matematica e la logica sono probabilmente quelle che danno più filo da torcere alle persone. Oltre a essere bravi a fare i conti, infatti, occorre saper ragionare fuori dagli schemi.

Gli anglosassoni parlano di “pensare fuori dalla scatola (think outside the box)” per riferirsi al pensiero che va oltre le apparenze e sa cogliere le sfumature nascoste della realtà. Sappiate che pochi riescono ad andare “oltre” e trovare il senso profondo che lega le cose, al di là delle relazioni superficiali.

Il test che vi proponiamo oggi è un esempio di esercizio che richiede un po’ di pensiero al di fuori degli schemi. Anche questa capacità è migliorabile: vi basterà trovare quiz simili per cominciare a ragionare in modo diverso rispetto a come siete abituati normalmente.

All’inizio potrebbe sembrarvi difficile, se non addirittura impossibile, ma fidatevi se vi diciamo che tutti possono sviluppare questo tipo di pensiero. Ci vuole però molta dedizione e impegno, e soprattutto apertura mentale per superare le prime impressioni e cogliere anche gli aspetti nascosti delle situazioni.

Quiz matematico difficilissimo

Eccoci dunque arrivati al quiz matematico che, vi promettiamo, vi farà penare per un po’. Nel test più sotto vedete 4 operazioni; niente di difficile, giusto? Se superate la prima equazione, però, vi renderete conto che non si trattano di somme normali, ma c’è un piccolo trucco dietro: sta a voi scoprire qual è e trovare il risultato dell’ultima equazione.

Dovete infatti individuare l’operazione segreta nascosta dietro le equazioni, ma è tutt’altro che semplice: cominciate ad arrovellarvi e cercate di capire qual è il rapporto tra le somme e i risultati per riuscire a trovare il numero mancante. Ricordatevi che la regola applicata è la stessa per tutte le equazioni. Se proprio non riuscite a indovinare, continuate a leggere per scoprire la soluzione.

Qual è il risultato?

La prima equazione, come abbiamo detto, risponde a una normale operazione di somma. Già alla seconda, però, notiamo qualcosa che non va: ci aspetteremmo che 2+5 facesse 7, invece il risultato è 12. Qual è allora la vera operazione? Ebbene, in realtà si tratta di due operazioni distinte.

Infatti, prima occorre effettuare la moltiplicazione tra i due numeri, e poi aggiungere al risultato il primo numero. Nel caso di 2+5 avremo 5×2 = 10, +2 = 12. Applicando questa regola anche alle altre equazioni si conferma il codice segreto; la soluzione dell’ultima equazione è quindi 8×11=88, +8 = 96. Avevate indovinato? Se sì, siete tra i pochi geni che ci sono riusciti!