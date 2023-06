News Re Carlo si tradisce: reazione inaspettata su Harry | Ecco come stanno le cose Di Ambra Ferri - 12

Re Carlo spiazza il mondo intero con una risposta data a un giornalista su suo figlio Harry. Tra i due sembra non esserci tregua.

La risposta di Re Carlo data a un giornalista ha lasciato tutti di stucco. Si sapeva che i rapporti tra Harry e il sovrano non fossero distesi e che tra i due ci fosse ancora dell’attrito per via di alcune incomprensioni. Nonostante questo, nessuno si aspettava che il Re avrebbe dato una risposta del genere in pubblico, senza temere l’opinione altrui.

La sua reazione è stata così forte da aver fatto parlare tutti: la notizia è sui giornali internazionali e non, a testimonianza di quanto sia stata forte ed impattante.

Insomma, tra Re Carlo e il principe Harry sembra non esserci tregua e più si va avanti con il tempo, più l’idea di una riappacificazione sembra utopica e lontana. Ecco cosa è successo durnate l’incontro con i giornalisti.

Re Carlo incastrato dai giornalisti

É vero, Harry è stato presente durante l’incoronazione di Re Carlo, ma era solo, senza la sua famiglia e si è tenuto in disparte per quasi tutta la cerimonia. Si capiva dalla sua gestualità che tra i due c’è ancora della tensione. Nonostante questo, si pensava che il gesto di Harry di presentarsi all’incoronazione avrebbe disteso le cose.

In realtà, non appena è terminata la cerimonia, il principe è fuggito a gambe levate da Londra per tornare in California dalla moglie Meghan Markle. I dubbi sul rapporto tra lui e Carlo si sono intensificati: Re Carlo è davvero arrabbiato con Harry? A questa domanda si può trovare risposta in una sua dichiarazione rilasciata a un giornalista.

La reazione di Re Carlo

Durante un evento pubblico molto importante, il sovrano è stato accerchiato dai giornalisti che gli hanno fatto molte domande. Uno di loro, in particolare, gli ha chiesto se fosse possibile far tornare il principe Harry a Buckingham Palace. Alla domanda provocatoria del giornalista, Re Carlo ha risposto con un’espressione divertita, accompagnata da une breve una risata. É stata una reazione che ha stupito tutti i presenti, oltre ad ha sollevato numerose domande.

Alcuni hanno interpretato quella risata come un modo per comunicare che Harry non tornerà mai, che è assurdo pensare a quella possibilità. Altri, invece, credono che Re Carlo non sia così arrabbiato con il figlio come sembra e sia pronto a fare pace. Insomma, la sua reazione ha ancora una volta sollevato dubbi, che di certo non chiariscono i termini del loro rapporto.