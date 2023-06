News Damiano e Martina fidanzati già da anni: retroscena da brividi | Non si nascondono più Di Marina Drai - 14

Damiano, il cantante dei Maneskin, e Martina Taglienti non si nascondono più ed emergono importanti rivelazioni sul loro rapporto.

Continua la querelle della rottura tra Damiano David e Giorgia Soleri: dopo l’annuncio della rottura tra i due, avvenuto non nel migliore dei modi, il cantante dei Maneskin e la sua nuova fiamma non si nascondono più dalle telecamere.

Ormai il “danno” è fatto, e quindi perché non vivere la storia d’amore? Il ragazzo, dopo l’uscita del video che lo incastrava, ha ufficializzato la rottura con Giorgia Soleri specificando che i due non stavano più insieme già da qualche giorno, e che quindi non c’è stato alcun tradimento.

La crisi però sembra avere radici più profonde, visto che Martina Taglienti, la nuova fiamma di Damiano, era molto presente nella vita della band già da molti anni, e il rapporto tra lei e il cantante era molto stretto. C’è chi sostiene che la storia con Giorgia Soleri fosse soltanto una copertura, e chi pensa che i due fossero stati in crisi da più di un anno.

Comunque la si voglia vedere, ormai non c’è modo di tornare indietro. Tanti i fan che hanno espresso il loro rammarico per la notizia: in molti speravano che la storia durasse per sempre, ma così non è stato.

Damiano e Martina

La nuova fiamma di Damiano, o forse sarebbe meglio dire fidanzata, si chiama Martina Taglienti e da anni è vicina alla band, fin da prima della fama mondiale. La ragazza è una modella romana amica da sempre con Victoria De Angelis e Thomas Raggi; la conoscenza con Damiano è stato un passo molto breve.

I due sono stati beccati di recente a Roma, in un ristorante insieme al resto del gruppo e altri amici. La nuova coppia si scambia sguardi complici e carezze, a conferma del fatto che il bacio in discoteca non è stato frutto dell’entusiasmo del momento, ma nascondeva qualcosa di più. A confermarlo sono anche alcuni commenti su Instagram, risalenti al 2017, scambiati tra i due.

I commenti che li incastrano

Alcuni utenti molto scrupolosi hanno voluto approfondire il rapporto tra Damiano e Martina, scoprendo che già 6 anni fa i due si punzecchiavano e nutrivano un profondo affetto l’uno per l’altra. “Ti amoooo” si legge in uno dei commenti scritti da Damiano sotto una foto di Martina, e ancora “Posso dire che sei la mia fidanzata?”, a dimostrazione del fatto che erano già molto legati all’epoca e probabilmente stava nascendo qualcosa.

E in tutto questo come ha reagito Giorgia Soleri? L’influencer ha solo detto che quella tra lei e Damiano era una relazione aperta, ma ha anche smesso di seguire l’ex ragazzo e tutti i componenti del gruppo su Instagram. Un messaggio molto chiaro.