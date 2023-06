News Alfonso Signorini non si trattiene su Berlusconi: ‘vi dico io chi era’ | Rivelazioni spiazzanti Di Marina Drai - 18

Alfonso Signorini ha ricordato Silvio Berlusconi e il loro legame, spiegando che l’ex cavaliere ha avuto, secondo lui, una sola colpa.

Lo scorso 12 giugno Silvio Berlusconi se n’è andato dopo una malattia contro la quale lottava da qualche anno. Soprannominato Il cavaliere, titolo al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014, è stato il fondatore di Fininvest e di Mediaset.

Berlusconi è stato per quattro volte Presidente del Consiglio. È stato eletto alla camera dei deputati nel 1994 e confermato nelle successivo quattro legislature, mentre nel 2013 è stato eletto per la prima volta senatore. Internazionalmente è riconosciuto come il primo populista d’Europa nella politica dell’età moderna.

Il patrimonio stimato è di circa 6 miliardi di euro e nel 2021 è stato riconosciuto da Forbes come il 6° uomo più ricco d’Italia e il 318° nel mondo. Nel 2009 la stessa testata lo ha classificato 12° nella lista di persone più potenti al mondo per via del suo ruolo nella politica italiana.

La sua attività imprenditoriale è cominciata nell’edilizia, poi nel 1975 ha fondato la sua società finanziaria. Tanti si sono presentati al suo funerale, sia personaggi del mondo dello spettacolo che non, per porgere l’ultimo saluto a un uomo tanto influente quando controverso.

Il ricordo di Alfonso Signorini

Tra i tanti che hanno voluto ricordare Silvio Berlusconi c’è anche Alfonso Signorini: il conduttore e l’imprenditore erano legati da una profonda amicizia e Signorini gli ha dedicato un lungo editoriale su Chi per ricordare tutto ciò che aveva fatto per lui. Il loro era un legame che andava oltre il semplice rapporto lavorativo, e si sentivano spesso anche per questioni estranee alle trasmissioni.

“Ricordava con amarezza tutte le ore (e i soldi) spesi per avvocati, per difendersi da accuse spesso infondate, come hanno dimostrato i tanti processi che lo videro coinvolto, e calunniose” ha raccontato il conduttore con tristezza, facendo seguito a un lungo sfogo e una rivelazione su quella che, secondo lui, è stata l’unica, vera colpa di Berlusconi.

La colpa di Berlusconi

La morte di Silvio Berlusconi è stato un vero e proprio dramma per Signorini che, a distanza di giorni dal funerale, continua a ricordarlo con commozione. “L’unica colpa di cui si poteva accusare Berlusconi era di essersi fidato di persone che non meritavano la sua amicizia e la sua fiducia” ha spiegato, aggiungendo che “l’ha fatto per bontà, per altruismo”.

Il conduttore ha anche ricordato che Berlusconi lo chiamava sempre alla fine di ogni puntata del Grande Fratello VIP. “Mi ha detto: ‘Tu hai uno stile istituzionale. Non posso vederti così scamiciato. Fai il bravo, ricordati sempre che sei su Canale5‘” ha rivelato Signorini, spiegando che proprio per queste sue parole ha cominciato a mettere sempre giacca e cravatta durante le dirette.