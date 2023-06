News Amadeus: in Rai sorvegliato speciale “Agenti segreti” | È molto infastidito Di Didi Kera - 16

Il conduttore ha rivelato a Viva Rai2! che cosa succede nel dietro le quinte del Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo.

In questi giorni si sono letti diversi articoli in merito al fatto che Amadeus è infastidito dalla presenza di molti emissari Rai durante i casting per la nuova edizione del Festival della canzone italiana, vale a dire Sanremo. Tuttavia, pare che questi rumors non siano veri e sono stati smentiti dal diretto interessato.

Il direttore artistico, dunque, ha smentito la notizie riportata dal Corriere della Sera, qualche giorno fa, riguardo alla presenza non accetta degli emissari Rai. Il giornale aveva scritto che Amadeus era alquanto irritato a causa dell’elevato numero di personale Rai nel corso dei provini per Sanremo giovani.

Amadeus, durante una sua ospitata nel programma dell’amico e collega Fiorello, Viva Rai2!, si è preoccupato di smentire immediatamente tali notizie, affermando che, invece, l’ambiente lavorativo in Rai è consono e sereno e i casting procedono con calma. Ecco le esatte parole riportate dal Corriere della Sera che Amadeus ha poi smentito:

“Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical, il cantante che nella scorsa edizione ha cantato l’amore fluido e baciato Fedez in Eurovisione”. Si tratta di una fake news, come ha dimostrato la dichiarazione fatta poi dal conduttore.

Le parole di Amadeus

Nella puntata del 30 maggio scorso di Viva Rai2!, Amadeus ha rivelato: “Non ci sono agenti segreti che controllano niente” e quando Fiorello ha sottolineato la: “totale libertà di scelta”, il direttore artistico ha così risposto: “Assolutamente, assolutamente, si lavora già da tempo serenamente con l’amministratore delegato”.

Durante l’ultima serata della scorsa edizione del Festival di Sanremo, quando il cantante in gara Rosa Chemical ha baciato appassionatamente il rapper Fedez, è poi scoppiato un putiferio in merito a quel gesto. Amadeus, durante la conferenza stampa di quella stessa sera, aveva espresso il suo parare.

Amadeus e il bacio tra Rosa Chemical e Fedez

“Ho paura del moralismo. Ci vuole l’educazione, non recare un danno ad altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esiste una persona che ama una donna, un uomo che ama un uomo, che una donna ama una donna. Ed è assolutamente normale, l’amore non va etichettato”.

Con queste parole, il direttore artistico e conduttore di Sanremo, Amadeus, aveva espresso la sua opinione in merito al bacio-gate tra i due cantanti. Dopo quel gesto, l’Associazione Pro Vita & Famiglia di Imperia aveva fatto un esposto in Tribunale, ma quest’ultimo l’ha archiviato circa due mesi fa.