News Serena Bortone espulsa dalla Rai, decisione irrevocabile | Che fine farà la conduttrice? Di Didi Kera - 14

Il destino della giornalista è stato deciso: il pubblico non la rivedrà più al timone di Oggi è un altro giorno. Dove andrà a finire?



Serena Bortone è una delle conduttrici e giornaliste di punta della rete Ammiraglia e in questi ultimi tempi si è discusso molto sul suo presunto o confermato addio alla Rai. Adesso abbiamo una risposta: la Bortone dirà parzialmente addio alla rete della tv di Stato.

Si tratta di un trasferimento non troppo lontano. Infatti, la conduttrice di Oggi è un altro giorno, talk show in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Rai1, si sposerà non troppo lontano da Rai1.

Pochi giorni fa si vociferava che Serena poteva seguire l’esempio del suo collega Fabio Fazio e, quindi, firmare un contratto con Discovery e trasferirsi sul canale Nove. Tuttavia, questi rumors sono stati smentiti perché Dagospia ha rivelato che la conduttrice avrebbe trovato un accordo con i dirigenti della Rai.

Dunque, la Bortone lavorerà sempre nell’emittente Rai, ma non condurrà più Oggi è un altro giorno. Il pubblico e i suoi fan si stanno chiedendo dove andrà a finire e, sempre secondo quanto riportato da Roberto D’Agostino, la conduttrice farà ritorno su Rai3.

Il nuovo ingaggio di Serena Bortone

La giornalista, dunque, sbarcherà nuovamente sulla terza rete della tv di Stato e, più precisamente, dovrebbe andare ad occupare il palinsesto del prime time del sabato sera. Così facendo, Serena sarà la sostituta di Massimo Gramellini e il suo appuntamento non sarà più giornaliero ma bensì settimanale.

Se la chiusura del talk show Oggi è un altro giorno dovesse essere confermata, sarebbe una mossa poco riflettuta dai dirigenti della Rai. Infatti, il programma ha ottenuto uno share di tutto rispetto, circa il 15/16%, è piacevole da guardare perché composto e mai sopra le righe e ha saputo attirare diversi tipi di telespettatori. Eliminarlo sarebbe un peccato, ma pare che ormai è deciso.

Chi sostituisce Serena Bortone

Dal momento che la trasmissione ha un discreto successo, perché la Bortone se ne deve andare? Facile: chi sa quel che dice ha svelato che la conduttrice non è molto simpatica alla maggioranza del Centrodestra al governo e quindi che quindi è stata scartata dal primo canale della rete di Viale Mazzini.

Tuttavia, l’addio di Serena Bortone è soltanto parziale perché, in ogni caso, la giornalista rimarrà in Rai, spostandosi solo di qualche canale. Parlando di sostituti, il nome più papabile tra le proposte è quello di Roberta Capua. Vedremo se sarà confermata oppure no.