News Bonolis e Bruganelli: spunta la verità sulla loro assenza ai funerali di Berlusconi | Da non credere Di Marina Drai - 18

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non hanno partecipato al funerale di Silvio Berlusconi, e questa scelta ha fatto infuriare molti.

La morte di Silvio Berlusconi ha provocato un terremoto in Mediaset che nessuno si aspettava. La programmazione è stata modificata per lasciare spazio a speciali sul fondatore dell’emittente e tanti hanno espresso il loro cordoglio per l’ex cavaliere.

Ai funerali, tenutisi il 14 giugno scorso al Duomo di Milano, hanno partecipato più di duemila persone tra telespettatori e personaggi dello spettacolo. Tanti i volti noti, tra i quali Barbara D’Urso, Ilary Blasi, Federica Panicucci e Maria De Filippi. In prima fila ovviamente i i figli Marina, la primogenita, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi.

Presenti anche numerosi politici, come Giorgia Meloni, Sergio Mattarella, Ignazio La Russa, Mario Draghi, poi Schlein, Renzi e Gentiloni. Molti anche gli ospiti stranieri, tra i quali l’emiro Al-Thani che ha ricordato Berlusconi con un “amico del Qatar”.

Oltre ai grandi presenti ci sono stati però diversi assenti, e alcuni di loro hanno fatto infuriare i sostenitori dell’ex premier. Secondo molti l’assenza di queste persone è stato un gesto molto irrispettoso. Due, in particolare, hanno subito le ire del web per non essersi presentate ai funerali.

Bonolis e Bruganelli grandi assenti ai funerali

Stiamo parlando proprio di Bonolis e Bruganelli che da giorni ormai riempiono le pagine del gossip dopo l’annuncio della loro separazione. I due si sono lasciati dopo 21 anni di matrimonio, di comune accordo. “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati” hanno affermato.

L’ex coppia rimarrà in buoni rapporti per garantire ai figli di crescere senza alcuna mancanza. I due hanno intenzione di continuare a frequentarsi, dividere le spese per i figli, fare vacanze insieme per amore della famiglia, ma semplicemente come amici legati da un profondo affetto e non più come amanti. Che sia stata la separazione il motivo dell’assenza dai funerali?

Il vero motivo

Dopo varie indiscrezioni è emerso il vero motivo per cui i due non si sono presentati ai funerali di Berlusconi. A rivelarlo è stata la stessa Sonia Bruganelli: la donna ha pubblicato sulle sue storie Instagram un video dei funerali dell’ex premier, mandato in onda negli studi di Ciao Darwin, scrivendo “L’unico modo per essere lì…”.

Il motivo dell’assenza dei due è quindi da imputare a impegni lavorativi che non potevano essere rimandati, ma l’ex coppia, insieme a tutta la produzione, ha voluto comunque seguire i funerali cercando di essere presente col cuore. Nessuna rottura con Mediaset, quindi: i due erano solo impegnati con il loro lavoro.