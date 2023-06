News Oroscopo di fine giugno: tante difficoltà per questi segni | La fortuna vi girerà le spalle Di Marina Drai - 14

L’oroscopo di giugno è tutt’altro che positivo per questi 5 segni: tante delusioni in arrivo entro la fine del mese.

L’estate è ormai alle porte e molti non vedono l’ora di godersi il caldo, le giornate più lunghe e le cene in spiaggia o gli aperitivi in città. Anche chi non ha vacanze programmate sa che da adesso in poi il weekend avrà un sapore diverso, più caldo ma anche più dolce.

La fine di giugno porterà con sé tante sorprese ma anche molte delusioni, in particolare per cinque segni un po’ sfortunati. Le ultime settimane di giugno e le prime di luglio potrebbero essere particolarmente difficili per alcune persone, rendendo un po’ più amaro l’inizio dell’estate.

Alcuni progetti personali dovranno essere rimandati a tempi meno incerti: cominciare nuove avventure in questo periodo potrebbe rivelarsi uno sbaglio enorme. Difficoltà anche in amore, amicizia e nelle relazioni coi colleghi: chi è nato sotto uno di questi segni dovrà fare molta attenzione e rimanere sulle sue e non esporsi troppo.

Come sempre sarà un periodo passeggero, ma dovrete affrontarlo nel migliore dei modi o le conseguenze potrebbero durare per tutta l’estate e oltre. Prendetelo come un’occasione per rallentare un po’ e focalizzarvi più su voi stessi, cercando di capire cosa vi fa stare bene e cosa dovreste eliminare dalla vostra vita.

Oroscopo di giugno: delusioni per questi segni

Chi sono gli sfortunati 5 segni a cui la fortuna girerà le spalle nelle prossime settimane? Il primo di questi è Pesci: questo segno farà un po’ di fatica ad arrivare a fine mese senza incappare in delusioni, soprattutto lavorative. Se siete in attesa di un aumento o di una promozione, purtroppo il rischio è che dobbiate aspettare ancora un po’.

Brutte notizie anche per il segno dell’Acquario: le ultime settimane di giugno e di inizio luglio saranno un po’ zoppicanti, soprattutto dal punto di vista dell’amore. Anche l’Ariete non si salverà dall’aura di sfortuna che sembra aver inglobato l’inizio dell’estate: i nati sotto questo segno potrebbero sentirsi più stanchi del solito. Prendetevi cura della vostra salute.

Un inizio estate traballante

Difficoltà anche per il segno del Toro: i nati sotto questo segno potrebbero sentirsi un po’ soli, senza il supporto di famiglia e amici. Non disperatevi: è solo un momento no, sia per che voi che sicuramente altri. Cercate di non dare troppo peso a ciò che accade intorno a voi e di avere pazienza, anche se la tentazione è di arrabbiarvi.

Infine, sarà un fine giugno molto difficile anche per i Gemelli: chi si stava occupando di un progetto personale dovrà rallentare o fermarsi del tutto, perché per alcune settimane le stelle non saranno dalla vostra parte. Non forzate le cose e lasciate che la sfortuna, come sempre, faccia il suo corso; quando meno ve lo aspettate, il sole tornerà a brillare anche per voi.