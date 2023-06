News Fedez contro tutti: nuovi sconti e piovono critiche pesanti | Insulti pungenti Di Didi Kera - 14

La nuova edizione del talent show X-Factor è appena nata e già ci sono parole al vetriolo da parte di un giudice verso un altro.

La giuria di X-Factor 2023 ha visto il rientro di un vecchio compagno di viaggio. Stiamo parlando di Marco Castoldi, meglio noto al pubblico italiano come Morgan. L’artista, sostituendo Rkomi, si siederà nella giuria assieme ai colleghi Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez. Quest’ultimo non ha potuto trattenere il suo giudizio velenoso in merito al rientro di Morgan.

Infatti, il cantante è stato un giudice del talent di Sky per diverse edizioni, ma poi è stato sostituito. Anche perché Morgan ha dichiarato che i talent musicali sono una perdita di tempo ed ha anche sconsigliato ai giovani di non provare neanche a fare i casting per parteciparvi. Ma si sa: Morgan ha questo carattere e cambia idea ogni minuto.

Tuttavia, il rapper milanese ha dimostrato di non avere peli sulla lingua ed ha commentato in maniere più che diretta il rientro di Morgan a X-Factor. Durante il corso della presentazione della line up del concerto-evento LoveMi 2023, Fedez è stato intervistato dal Corriere della Sera e gli è stato chiesto di commentare il rientro del musicista brianzolo al talent show di Sky.

Ciò che ha detto Fedez è stato come un fulmine a ciel sereno, parole al vetriolo che si sono scagliate contro Morgan. Il rapper ha così risposto: “Morgan? Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato, perché non è mai stato così”.

La risposta di Fedez

Con queste parole ha battezzato il rientro di Morgan al talent musicale di Sky. Il marito dell’influencer ed imprenditrice Chiara Ferragni non si è limitato a commenti velati o poco lusinghieri ma, anzi, ci è andato giù pesante, criticando persino la puntualità del cantautore.

Insomma, si preannuncia un’edizione scoppiettante di X-Factor, con i giudici che, anziché giudicare gli aspiranti artisti, si giudicheranno a vicenda. Per il momento, Morgan non ha ancora replicato alle frecciatine poco velate di Fedez. Forse lo farà o forse gli risponderà direttamente durante lo show.

La danse macabre di Morgan con la televisione

Il pubblico italiano lo sa: Marco Castoldi ha un carattere particolare ed una personalità fuori dagli schemi e va preso sempre con cautela. Negli ultimi tempi, Morgan è stato al centro del gossip per via di molte polemiche accadute in televisione. Ma il musicista ama il piccolo schermo, e non solo per esibirsi in brani.

Infatti, il cantautore adora ritrovarsi in tv e in trasmissioni dove si può fare un po’ di confusione. Memorabili le sue ospitate a Live-Non è la D’Urso, programma in onda in prima serata su Canale5 e condotto da Barbara D’Urso. Leggendario il teatrino accaduto tra lui e Bugo sul palco dell’Ariston a Sanremo 2020. Adesso Morgan è a X-Factor e ne accadranno di tutti i colori.