News Morgan: “Sono stato bullizzato e mobizzato”, è spiazzante la confessione su Bugo | Retroscena inedito Di Didi Kera - 10

Il ben noto cantautore milanese ha svelato un lato oscuro della sua esistenza. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Marco Castoldi, meglio noto al pubblico italiano come Morgan, è uno dei cantautori, musicisti e compositori che ha contribuito all’arricchimento del panorama musicale del Bel Paese. Per Morgan, la musica è tutto e questa passione la coltiva da quando era un bambino. Infatti, Marco si è appassionato al mondo musicale quando aveva appena sei anni.

A nove anni, il piccolo Castoldi ha scritto le sue prime composizioni, facendo rendere conto ai suoi genitori che loro figlio è un vero e proprio genio della musica. Avendo appurato il talento e la passione di Marco per la musica, i genitori hanno deciso di iscriverlo al conservatorio. Ma il momento idilliaco che Marco stava vivendo è stato interrotto da un tragico evento.

All’età di quindi anni, Castoldi si vede costretto a dire addio per sempre al padre, morto suicida a causa di numerosi debiti ed alla profonda depressione nella quale era precipitato. Per Morgan il padre era una figura fondamentale e dopo la sua morte si è sentito perso, arrivando persino a pensare di abbandonare sia il liceo che il conservatorio.

In quel periodo, Marco ha deciso di iniziare a lavorare in un piano bar e dopo molti anni è riuscito a far decollare la sua carriera. Tuttavia, le delusioni e i dolori non sono finiti e, poco tempo fa, Morgan è stato vittima di uno spiacevole evento nel suo campo lavorativo.

Festival di Sanremo 2020

Nel febbraio del 2020 sul palco dell’Ariston si è compiuta una vendetta inaspettata ma giustificata da parte del vendicatore. In teatro sono risuonate queste frasi: “Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine e la tua arroganza” e sono state cantate da Morgan, cambiando il testo che aveva scritto assieme a Bugo, suo ex amico e collega.

Precedentemente, Morgan era stato profondamente deluso da Bugo e così, in maniera del tutto improvvisa ed impensabile, ma in perfetto stile Morgan, ha deciso di prendersi al sua vendetta in diretta televisiva. Ma sembra che dietro a questa scelta ci sia una ragione molto chiara.

La verità di Morgan

Qualche mese fa, l’artista ha rivelato un retroscena inedito proprio su quell’episodio sanremese entrato nella storia del Festival. Il cantante ha dichiarato: “Sono stato bullizzato, avrei dovuto dirigere l’orchestra ed invece sono diventato l’ospite di Bugo, ha finito anche per cantare la mia parte. Così nella serata finale gli ho reso la pariglia”.

Quindi, alla fine dei conti, Morgan sarebbe stata la vera ed unica vittima di quell’avvenimento del 2020. Almeno stando alle sue parole. Tuttavia, questa faccenda non sarà mai chiara del tutto e i due protagonisti non si accorderanno mai per riappacificarsi a vicenda.