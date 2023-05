News Alberto Matano: “Tutto finito” l’annuncio shock a La vita in diretta | Pubblico attonito Di Didi Kera - 12

Il conduttore ha aperto la puntata con una novità che ha lasciato i telespettatori senza parole. Scopriamo cos’è successo.

Alberto Matano è uno dei giornalisti e conduttori televisivi italiani più amati e seguiti dal pubblico del Bel Paese. Le caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri amici e colleghi sono la sua innata gentilezza, la sua professionalità, il suo garbo e la sua pacatezza. Insomma, Matano è un vero e proprio gentleman, un presentatore d’altri tempi.

Grazie a La Vita in diretta, programma in onda su Rai1 ogni pomeriggio, Alberto ha conquistato una grossa fetta di pubblico italiano, entrando ogni giorno nelle loro case per informali delle ultime notizie, siano esse positive o negative.

Infatti, Matano è in grado di trattare qualsiasi tipo di argomento: dalla cronaca nera al gossip, passando per l’attualità e lo spettacolo. Anche nel periodo della pandemia, Alberto è stato in prima linea ad informare il suo pubblico di ogni minimo dettaglio e cambiamento che avvenivano in quell’epoca storica drammatica e difficile.

La puntata andata in onda lo scorso venerdì 5 maggio si è aperta con una frase pronunciata dal padrone di casa stesso che ha affermato: “È tutto finito!”. In questo modo Alberto Matano ha voluto annunciare il suo successivo aggiornamento circa la pandemia dettata dall’OMS. Ed è stato importante per lui farlo in prima persona.

Alberto Matano felice come non mai

Il padrone di casa ha voluto informare il suo pubblico riguardo all’ultima decisione presa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Alberto ha così dichiarato: “Loro sono la nostra voce in tempo reale e proprio in tempo reale vi dico che c’è una bellissima notizia!

L’organizzazione mondiale della sanità ha comunicato che l’emergenza pandemica per il Covid-19 à finalmente finita. Iniziamo quindi la puntata con questa bellissima notizia. Sarà una puntata molto ricca quella di oggi”. Quindi è ‘tutto finito’, l’incubo sembra passato.

Una puntata ricca di gioiosi contenuti

La puntata della vita in diretta dello scorso 5 maggio è stata, dunque, piena di novità e notizie positive e allegre. Oltre al fatto che la pandemia è stata ufficialmente dichiarata finita, ci sono state altre notizie meritevoli di attenzioni.

La vittoria del Napoli, gioia che ha investito non solo gli abitanti della Campania, ma anche i tifosi della suddetta squadra sparsi per l’Italia, e l’incoronazione di Re Carlo III, avvenuta il giorno dopo, ovvero il 6 maggio. Insomma, una puntata che Alberto Matano e i telespettatori italiani avranno difficoltà a dimenticare.