News Alberto Tomba dopo anni racconta la verità su Martina Colombari: “Ecco perché è finita” Di Ambra Ferri - 11

È da diversi anni ormai che Alberto Tomba e Martina Colombari non stanno più insieme, ma cosa era successo tra loro? Ecco la verità.

Proprio in occasione della celebrazione dei 25 anni dal suo ritiro, Alberto Tomba ha deciso di vuotare il sacco sulla sua storia d’amore con Martina Colombari, la sua ex compagna.

Lo storico campione di sci ha ripercorso i ricordi spiegando una volta per tutte perché è finita la loro storia d’amore, qual è stato il motivo scatenante che ha portato alla rottura. Nessuno credeva che dopo così tanti anni avrebbe confessato tutto. Ecco cosa è successo.

Sappiamo Tomba è sempre stato considerato un sex symbol e per questo durante la sua vita ha avuto moltissime corteggiatrici, ma a conquistare il suo cuore è stata Martina Colombari: i due hanno avuto una storia durata per diversi anni, ma qualcosa è andato storto.

La confessione inedita di Alberto Tomba

“Estroverso, bolognese, con la faccia diversa dai montanari che hanno le piste sotto casa”. Sono queste le qualità che Alberto Tomba si attribuisce per spiegare il suo successo con le donne. “E poi: amore e odio, due opposti che hanno segnato la mia carriera”, ha detto l’ex sciatore in un’intervista al Corriere della Sera. Tomba era considerato un vero sex symbol tanto da essere soprannominato la “Bomba”, anche se oggi preferisce evitare questo appellativo.

Sappiamo che il suo nome era spesso associato a un altro campione di sci, Bode Miller. Sul loro rapporto, Tomba ha detto: “Eravamo diversi. Bode più di me: lo vedevi in giro a ballare e a bere birra. Del resto, uno che ha attaccato la medaglia d’oro allo sciacquone del gabinetto è come minimo originale”.

Alberto Tomba, la fine della storia con Martina Colombari

Oltre che della sua Carriera, Alberto Tomba ha parlato anche della sua ex storica, Martina Colombari. Cosa è successo tra loro? Finalmente, dopo anni, Tomba ha spiegato perché la ex Miss Italia ha intrapreso una strada sentimentale diversa, legandosi a Billy Costacurta, da cui ha avuto un figlio, Achille. “Con Martina Colombari non abbiamo litigato… Eravamo entrambi giovani: è stata una storia ed è finita. Succede”, ha detto.

Mentre la Colombari si è rifatta una vita, Tomba ancora non ha trovato l’amore. Nell’intervista ha raccontato quanto sia difficile trovare la donna della propria vita a 50 anni. Eppure, l’ex campione di sci sa bene di non aver mai perso quel fascino che negli anni lo ha circondato di corteggiatrici pronte ad amarlo. Non resta che aspettare la donna giusta per lui!