News Andrea Delogu: dopo anni arriva la confessione intima su De Martino | CLAMOROSO Di Didi Kera - 15

La ben nota conduttrice si è sbottona circa un episodio passato trascorso con il famoso ballerino. Scopriamone i dettagli.

Andrea Delogu e Stefano De Martino sono due personaggi della televisione italiana molto amati e seguiti dal pubblico del Bel Paese. Lei è una talentuosa e famosa conduttrice televisiva, radiofonica, scrittrice, cantante ed attrice. Lui è un noto ballerino, conduttore e doppiatore.

Entrambi sono sempre al centro del gossip non solo per le loro vite professionali, ma anche per quelle private. Essendo personaggi pubblici, la loro privacy è relativa e gli italiani conoscono bene le loro storie d’amore.

La relazione più chiacchierata è stata quella tra Stefano e la conduttrice argentina Belen Rodriguez. I due si sono conosciuti ad Amici di Maria De Filippi e proprio quest’ultima ha chiamata la showgirl per farla ballare con De Martino. L’amore è nato proprio lì, ma il ballerino era fidanzato con Emma Marrone, il coach dell’epoca, e per questa ragione la relazione è stata molto discussa.

Stefano e Belen, però, erano seri ed infatti si sono sposati ed hanno concepito anche un figlio, Santiago. Tuttavia, il loro amore è finito presto e lei ha avuto diversi altri uomini nella sua vita. Per di più, la Rodriguez è diventata mamma per la seconda volta, facendo una figlia con Antonino Spinalbese. Adesso, però, Belen e Stefano sono tornati insieme e stanno vivendo in una famiglia molto allargata e piena d’amore.

La vita privata di Andrea Delogu

Andrea è stata sposata con il collega Francesco Montanari per quattro anni, ovvero dal 2016 al 2020. Sebbene il loro amore sia finito, e non con poco dolore, la Delogu è stata in grado di ritrovare la forza per iniziare una nuova relazione.

Infatti, ad oggi Andrea ha una storia d’amore con un giovane modello di nome Luigi Bruno. Mancando poche settimane alle registrazione del nuovo programma estivo assieme a De Martino, la Delogu ha rivelato i retroscena del loro rapporto e che cosa lui ha fatto per lei.

La confessione di Andrea Delogu

Durante il corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera, Andrea ha parlato del suo divorzio da Montanari e di quanto lei abbia sofferto. In quei momenti difficili da sopportare, Stefano le è stato accanto.

“Mi è stato vicino quando mi sono separata e avevo il cuore spezzato. Mi ha aiutato a capire che comunque le cose vanno avanti. Non ci vediamo spesso, ma faccio il tifo per lui e lui per me”, con queste frasi Andrea Delogu ha così raccontato che cosa ha fatto l’amico e collega per lei. Inoltre, la donna ha smentito un possibile flirt con Stefano De Martino, dicendo che sono solo ottimi amici.