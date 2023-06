News Oroscopo: le previsioni per il prossimo weekend segno per segno Di Ambra Ferri - 12

Volete sapere come andrà il prossimo weekend del 17 e 18 giugno? L’oroscopo di Paolo Fox vi svela ogni cosa.

Le stelle possono essere delle ottime alleate per guidarci nei giorni futuri. I loro consigli, dati dallo zodiaco, possono aiutarci ad affrontare al meglio ostacoli e accogliere momenti di felicità. Se siete preoccupati per il prossimo weekend in arrivo, quello di sabato 17 e domenica 18 giugno, non temete: ci pensa Paolo Fox a tranquillizzarvi grazie al suo famosissimo oroscopo.

I più scettici penseranno che siano tutte falsità, ma in realtà non sanno che le stelle influenzano la nostra vita sulla terra più di quanto pensiamo. L’oroscopo non è una sfera di cristallo, ma può essere un’ottima chiave di lettura per il futuro.

Se siete curiosi di sapere cosa accadrà durante il weekend alle porte, ecco l’oroscopo più letto di sempre, quello di Paolo Fox.

Paolo Fox, l’oroscopo del 17 e 18 giugno

Iniziamo dal segno dell’Ariete, per cui è in arrivo un weekend colmo d’amore. Le coppie avranno la possibilità di riappacificarsi e tentare il recupero. Per la prima volta dopo diverso tempo, potete mettere da parte il lavoro e dedicarvi alla vostra vita sentimentale. Per il cuore del Toro, invece, non è un buon momento. Questo non è il periodo giusto per le relazioni nelle quali non si crede: è inutile forzare la mano se non si ottengono risultati. Ora come ora, avete bisogno di molta sicurezza e stabilità. Se la crisi di coppia è stata superata, è arrivato il momento di tirare le giuste conclusioni, e magari riappacificarsi.

I Gemelli stanno vivendo questo periodo con il freno a mano tirato: la parola d’ordine potrebbe essere prudenza. Fate attenzione al denaro e ai rapporti con i parenti, che potrebbero lacerarsi. I nati sotto il segno del Cancro che hanno una relazione devono prepararsi alla giornata di lunedì, dove potrebbero nascere pesanti incomprensioni, che metteranno a rischio gli equilibri di coppia.

L’analisi per ogni segno zodiacale

Si apre un buon weekend per il Leone, che potrebbe incontrare l’anima gemella anche al semaforo nell’attesa del verde. Infatti, sono favoriti i nuovi incontri per i single. Un consiglio per le coppie è quello di non pensare troppo ai soldi e lasciarsi andare a un po’ di serenità. La Vergine, invece, sta vivendo un periodo difficile perché è combattuta tra la voglia di innamorarsi l’impossibilità di farlo. Lasciatevi andare ai vostri sentimenti solo quando riuscirete a fidarvi veramente dell’altro. Per quanto riguarda i Bilancia, sappiate che il fine settimana non è il momento giusto per affrontare i discorsi impegnativi che avete in cantiere: meglio rimandare ai prossimi giorni. Attenzione allo Scorpione, perché i suoi rapporti di coppia potrebbero essere messi a dura prova da attriti e incomprensioni lasciate in sospeso per troppo tempo.

Veniamo al Sagittario, che presto dovrà affrontare un momento buio in famiglia. La Luna dissonante nel weekend potrebbe rendervi poco socievoli nei confronti dell’altro. Per il Capricorno, invece, potrebbero nascere discussioni o battibecchi, soprattutto per i single. Se sei del segno dell’Acquario e vivi in coppia, attenzione: il weekend alle porte potrebbe rivelarsi turbolento. Meglio prepararsi e armarsi di pazienza. Infine, per i Pesci ci saranno giornate molto interessanti in termini affettivi durante le prossime due settimane.