Paolo Bonolis tradito dall'ex moglie con un famosissimo | Arriva la confessione Di Marina Drai - 14

Secondo Fabrizio Corona, Sonia Bruganelli avrebbe tradito Paolo Bonolis con un suo collega e amico molto famoso.

Dopo più di 20 anni insieme e ripetuti dinieghi di fronte al gossip che li ha visti protagonisti per mesi, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione. I due hanno tre figli ed erano sposati dal 2002.

“Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati” hanno condiviso con Vanity Fair. La notizia è arrivata dopo mesi di indiscrezioni su una crisi tra i due.

L’ex coppia ha sempre negato di essere sull’orlo dell’addio, ma alla fine non ha potuto fare più nulla e ha informato l’Italia intera della separazione. “Per un certo periodo Sonia ha avuto difficoltà a stare in una situazione che non era più la sua. Si è sforzata, e per questo le devo fare i complimenti, finché è stato inutile continuare. Ci siamo confrontati, mi ha spiegato, ho capito. Non si può pretendere che una persona viva diversamente da ciò che sente di essere”.

I motivi, quindi sembrano essere legati a un’evoluzione del sentimento che li ha portati ad allontanarsi sempre di più. Qualcuno, però, la pensa diversamente e promette uno scoop da lasciare a bocca aperta.

Parla Fabrizio Corona

Sulla questione è intervenuto anche Fabrizio Corona, il fotografo dei VIP, che ha promesso scottanti rivelazioni sulla fine del matrimonio tra Bonolis e Bruganelli. Secondo il fotografo l’opinionista avrebbe tradito il marito ormai molti anni fa con un collega del conduttore, uno dei più famosi dello show business.

“io vi racconterò la verità e i retroscena dello showbiz” ha affermato Corona. “Tipo quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso” ha continuato, cavalcando l’onda del gossip. Subito i suoi follower e tutto il web si sono scatenati di fronte allo scoop incredibile: chi ha tradito la fiducia di Bonolis?

Paolo Bonolis è stato tradito

L’ex re dei paparazzi è sicuro dello scoop e promette di rivelare presto il nome del collega con cui Sonia Bruganelli ha tradito l’ormai ex marito. Corona ha poi accusato i VIP di essere ipocriti: “Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo. Dagospia ha dato la notizia della separazione mesi fa. E loro per non perdere esclusiva, hanno denunciato il sito ed hanno negato tutto“.

“Proprio come avevano negato Francesco Totti e Ilary Blasi” ha continuato, ampliando le sue accuse. “Ormai si cerca di anticipare i giornali di gossip e di gestire le notizie per vendere esclusive e guadagnare sulle relazioni. Una volta c’ero io a farlo, oggi hanno imparato a farlo loro, nella loro ipocrisia. Per due spicci. Ma presto tornerò io e in questo canale vi dirò la verità“.