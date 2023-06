News Isola dei famosi: Vladimir Luxuria svela chi sarà il vincitore | Sabotaggio alla finale Di Marina Drai - 11

Secondo Vladimir Luxuria il vincitore è (quasi) deciso: ecco chi sbaraglierà gli altri concorrenti de L’isola dei famosi.

Manca pochissimo alla finale de L’isola dei famosi: il prossimo 19 giugno scopriremo finalmente chi tra i 10 naufraghi rimasti diventerà il vincitore della diciassettesima edizione del reality condotto da Ilary Blasi.

A oggi la prima finalista già annunciata è Pamela Camassa, mentre Nathaly Caldonazzo, Helena Prestes, Cristina Scuccia, Andrea Lo Cicero, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Alessandra Drusian e Gian Maria Sainato attendono ancora di conoscere la propria sorte.

Ora che si avvicinano le ultime puntate il pubblico è sempre più curioso di sapere chi riuscirà a trionfare sugli altri e se i pronostici si riveleranno giusti. Sarà il proprio beniamino a trionfare o le aspettative saranno deluse?

Anche gli opinionisti del programma hanno un’idea ben precisa su chi potrebbe vincere questa edizione; uno di loro, in particolare, sembra piuttosto sicuro di conoscere il nome che vincerà L’isola dei famosi.

Un cast eterogeneo

Intervistata da Novella 2000 Vladimir Luxuria ha espresso il suo punto di vista sull’Isola, sul possibile vincitore e sul cast che quest’anno è stato molto vario. “Per questa edizione c’è un cast bello variegato. Ci sono personaggi con storie completamente diverse e questo è interessante. Mi intriga tantissimo perché è la prima volta che all’Isola dei Famosi vediamo una persona che si è tolta il velo e che ha deciso di esporsi non solo alle intemperie, alla fame ma anche al giudizio dei social, della gente“.

Luxuria si sta riferendo ovviamente a Cristina Scuccia, l’ex suora che ha deciso di rinunciare al velo per vivere la propria vita, senza però rinunciare alla fede. A dispetto dei pronostica, Cristina si sta dimostrando tra i favoriti del pubblico. Ma sarà davvero lei a vincere il reality?

Isola dei famosi: il pronostico di Luxuria

L’ex parlamentare è abbastanza sicura di chi vincerà questa edizione de L’isola dei famosi e a Novella 2000 ha condiviso la sua lista dei favoriti. “Chi vince L’Isola dei Famosi? Marco Mazzoli è il potenziale vincitore” ha affermato. “Ma nulla è detto. Anzi, a dire la verità io non sottovaluterei Cristina e Pamela. Per quanto riguarda Marco e Paolo, secondo me diventeranno anche un duo televisivo. Potrebbero avere una trasmissione. Una seconda serata su Italia 1“.

Marco Mazzoli è il nome più probabile secondo l’opinionista ma fino alla finale non si può essere sicuri di nulla. Lo speaker radiofonico è stato sin dall’inizio uno dei concorrenti più amati dal pubblico e di certo questo lo porta in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Chi vincerà il reality? Bisognerà aspettare il 19 giugno per scoprirlo.