News L’Oroscopo degli angeli: ecco chi è il tuo angelo custode secondo il tuo segno Di Luna Vespri - 8

Scopri chi è il tuo angelo custode in base al tuo segno zodiacale.

Gli angeli custodi sono spesso associati ai segni zodiacali come parte delle tradizioni spirituali e astrologiche. Si ritiene che ogni segno zodiacale sia guidato e protetto da un angelo custode specifico, che fornisce supporto, protezione e guida alle persone nate sotto quel segno. Tuttavia, è importante notare che l’associazione tra gli angeli custodi e i segni zodiacali può variare leggermente tra diverse tradizioni e credenze spirituali.

Secondo questa prospettiva, l’angelo custode associato al giorno di nascita di una persona offre protezione, guida e supporto. Si ritiene che questi angeli siano presenti nella vita di una persona sin dalla nascita e che abbiano un ruolo importante nel plasmare la personalità, il destino e il cammino spirituale di quella persona.

Gli angeli custodi sono spesso considerati come presenze amorose e benevole, pronti ad aiutare e sostenere coloro che cercano la loro assistenza. Ogni angelo custode può avere una sfera di influenza specifica, come amore, saggezza, guarigione, protezione, ispirazione creativa, intuizione o coraggio.

In base al proprio segno zodiacale, questo tipo di Oroscopo degli angeli permette di conoscere il proprio angelo custode, in grado di aiutarci costantemente nella nostra vita, preparandoci agli ostacoli che segnano il nostro percorso.

Chi è il tuo angelo custode?

Gli angeli custodi sono tanti quanto i segni zodiacali e offrono una protezione a chiunque sia sotto la loro custodia: non si sa con assoluta certezza ma è probabile che si tratti di persone care, amici o parenti stretti in Paradiso, e la cui anima è ancora vicina a noi per aiutarci. Ecco chi sono in base ai segni zodiacali:

Ariete: Chamuel, “Colui che vede Dio” è l’arcangelo superiore che protegge dalle paure e dal dolore.

Toro: Hagiel è l’angelo custode più leale e corretto, che dona amore e amicizia, in grado di mediare in situazioni difficili in cui riesce a trovare un punto di incontro.

Gemelli: Raffaele che canta le lodi di Dio ed è al fianco del suo protetto per garantirgli la salute e l’amore nel matrimonio.

Cancro: è Gabriele il suo angelo custode, l’annunciatore, colui che è intervenuto per dare a Maria e Giuseppe la notizia, protettore del nucleo familiare.

Leone: Michele, l’arcangelo che agisce in difesa delle persone, combattendo il male e riuscendo a eliminarlo totalmente.

Vergine: l’angelo custode che corrisponde a questo segno è Raffaele, che offre un grande aiuto nel velocizzare il processo di guarigione e permette a tutti i nati sotto il segno di agire con efficienza e razionalità.

Bilancia: Jophiel, l’angelo che porta positività mandando via la negatività, dà un grande sostegno nel superamento dei problemi che affliggono la vita quotidiana.

Ecco chi sono gli angeli custodi per ogni segno zodiacale

Scorpione: Chamuel conosciuto per aver espulso dall’Eden Adamo ed Eva. È portatore di forza vitale e grande energia, dispensatore di giustizia e amore.

Sagittario: Zadckiel è il suo angelo custode. Offre protezione in qualsiasi situazione e si fa carico del perdono, della misericordia e della giustizia di Dio, oltre che della benevolenza.

Capricorno: Cassiel, l’angelo custode che rappresenta il tempo, e per questo legato alla vita e alla morte. Le sue parole furono “Dio è la mia copertura”.

Acquario: Uriel è il suo angelo custode che è portatore della luce divina, oltre che della conoscenza, dei valori più alti dell’uomo.

Pesci: l’angelo custode dei nati sotto questo segno è Asariel, responsabile delle emozioni, portando verità, spiritualità e rispetto.