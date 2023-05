News Cristiano Malgioglio: “Pochi mesi di vita”, la malattia è devastante | Rivelazione spaventosa Di Marina Drai - 7

Cristiano Malgioglio ha raccontato di aver avuto un problema di salute molto grave che lo ha messo in serio pericolo.

Cristiano Malgioglio non ha di certo bisogno di presentazioni: cantautore e paroliere, ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana. Suoi sono pezzi come L’importante è finire, Ancora ancora ancora, Testarda io, Cocktail d’amore, Forte forte forte e Gelato al cioccolato.

Il cantautore nel corso degli anni si è costruito un personaggio non solo musicale ma anche televisivo, riuscendo a conquistare il pubblico di diverse generazioni, anche le più giovani. Dopo alcuni anni in cui era stato meno presente in televisione, Malgioglio è riuscito a rinnovare il suo successo grazie alla partecipazione al Grande Fratello VIP.

In quegli anni, ovvero dal 2017 in poi, il mondo dello spettacolo torna a interessarsi del cantautore che pubblica singoli di successo come Mi sono innamorato di tuo marito e Danzando danzando.

Nel 2020 ha partecipato nuovamente al Grande Fratello VIP, anche se questa volta non è riuscito ad arrivare in semifinale come nell’edizione precedente. Nel dicembre 2022 ha cominciato a condurre Mi casa es tu casa, mentre di recente lo abbiamo visto nella ventunesima edizione del serale di Amici come giudice.

Il racconto di Cristiano Malgioglio

Durante un’intervista Cristiano Malgioglio ha parlato del tremendo dramma che lo ha colpito e gli ha fatto rivalutare la sua intera vita. È accaduto per caso: ha scoperto la sua malattia mentre si spalmava la crema e si è subito allarmato. Gli esami hanno evidenziato che c’era qualcosa che non andava e da analisi più approfondite è emersa la verità.

“Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo” ha raccontato durante l’intervista. Malgioglio ha rivelato che si trovava in un punto dove voleva fare il tatuaggio di Jennifer Lopez. “Dovevo farlo lì all’inizio, poi per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto” ha spiegato.

La corsa in ospedale

Il cantante ha deciso di approfondire la natura del neo, visto che non lo aveva mai visto in quella posizione. “Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita” ha affermato. Un racconto da brividi che ha gettato i suoi fan nel terrore più totale.

Fortunatamente l’intervento tempestivo dei medici ha risolto la situazione e oggi Malgioglio può tirare un sospiro di sollievo. Di certo però la paura è stata tanta: la situazione sarebbe potuta diventare irrecuperabile. Ancora una volta si rivela l’importanza della prevenzione.