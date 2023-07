News Paolo Bonolis, è ufficiale: “Lascio la tv”, l’addio straziante | Carriera al capolinea Di Ambra Ferri - 15

Paolo Bonolis lascia per sempre la tv? Il discorso del conduttore al Festival Dogliani ha rattristito tutti: ecco cosa ha detto.

Cosa sarebbe Mediaset senza Paolo Bonolis? Forse, avremo presto una risposta a questa domanda, in quanto il conduttore sembra essere sempre più intenzionato a lasciare per sempre il mondo televisivo.

Lo ha detto lui personalmente in occasione del Festival Dogliani, durante il quale si è lasciato andare ad una confessione molto intima sul suo futuro lavorativo.

Le parole di Bonolis hanno deluso e rattristato il pubblico italiano, che non è ancora pronto a dirgli addio e non riesce ad immaginare la televisione senza di lui. In molti non hanno creduto al suo discorso, ma lui l’ha esposto in modo molto serio e – per quanto sembri assurdo – sembrava proprio che non stesse scherzando.

Paolo Bonolis: “Voglio concentrarmi su altro”

Paolo Bonolis ha affermato che non ha più voglia di dedicarsi al lavoro di conduttore: “Questo è un lavoro a cui mi sono dedicato per 44 anni. Sento che nell’ultimo scampolo della mia vita voglio concentrarmi su altro, tipo i miei figli. Starò in video ancora per poco”, ha dichiarato Bonolis.

Nonostante alcuni non gli credano, dalle sue parole si deduce che non si tratta di un discorso avventato, ma ben ponderato e pensato nel tempo. Per questo, si teme che sia davvero intenzionato a lasciare la tv. Durante l’intervento ha poi raccontato qual è il peggior ricordo della sua esperienza televisiva: “Un ricordo per me drammatico è che ho un altro anno di contratto”, ha detto ironizzando sulla sua intenzione di ritirarsi dalle scene.

Oltre quarant’anni di carriera volgono al termine

Si fa fatica ad immaginare la televisione italiana senza Paolo Bonolis, perché lui è l’unico a poter condurre certi format come Avanti un altro: la sua capacità di estrapolare il meglio da tutti i tipi di persona è ineguagliabile. A proposito di Avanti un altro, uno dei programmi più amati dagli italiani, Bonolis si è soffermato a ricordare alcuni aneddoti divertenti: “A una puntata di Avanti un altro si è presentata una signora che si era molto adoperata sul suo viso: aveva labbra enormi, era tutta tirata. Forse fui sgarbato, ma le dissi: “Buona sera signora, lei chi era?”. Perché prima doveva essere proprio un’altra persona”, ha raccontato.

In oltre quarant’anni di carriera ha raggiunto l’apice ricoprendo il ruolo di conduttore del Festival di Sanremo. A proposito di quell’esperienza, ha detto: “Mi è piaciuto tantissimo cambiarlo. Volli grandi ospiti: venne Mike Tyson, Will Smith e pure Hugh Grant… un rompic… micidiale. Diceva no a tutto. Sul palco mi sono divertito a percularlo. Gli chiesi come mai l’inglese avesse la propensione a far salire il gatto sul tavolo – the cat is on the table – quando noi in Italia tendiamo a dargli un calcio e farlo scendere”. Insomma, quella di Paolo Bonolis è una carriera brillante che, forse, è destinata a terminare l’anno prossimo. Non resta che attendere pere scoprire quale sarà la scelta definitiva del conduttore.