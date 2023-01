Uomini e Donne, spunta la verità sulla storia tra Aneta e Diego: l’ha lasciata lui

Ancora un’altra storia nata all’interno di Uomini e Donne volge al termine. L’amore sbocciato nel corso delle puntate è scoppiato, ma quali sono le ragioni? Nel corso della stagione passata Aneta e Diego avevano fatto sognare il pubblico di UeD con la loro storia d’amore nata sotto i riflettori del dating show più amato della televisione. Questa storia ha ricevuto diverse critiche anche perché si è consumata fuori dalle telecamere e parre che abbiano lasciato il programma dopo aver ricevuto pressioni dalla redazione stessa.

L’uscita di coppia di Aneta e Diego è stata forza da una serie di circostanze, secondo l’opinione di molti fan del programma e le motivazioni sono da riscontrarsi nel fatto che in particolare Diego è stato più volte al centro delle polemiche che sono state alimentate in conseguenza della sua frequentazione con Ida Platano. Perfino Maria de Filippi ha espresso più volte una certa diffidenza verso il cavaliere e questo perché non apprezzava certi suoi atteggiamenti. Quando poi Diego a iniziato a frequentare Aneta è stata la stessa Maria De Filippi a invitare la neo coppia a lasciare il programma.

Proprio dopo aver lasciato il programma, fuori dalle mura di Uomini e Donne, Diego e Aneta non hanno avuto alcuna remora a mostrarsi insieme in più occasioni e ciò è stato evidente sui rispettivi canali social. I due evidentemente, stando almeno alle fotografie, si sono mostrati affiatati e innamorati tanto da smentire tutti i dubbi sull’autenticità del loro rapporto.

Sembra tuttavia che nelle ultime settimane i due siano apparsi più volte distanti e ciò ha insospettito molto i fan della coppia che hanno subito pensato che tra di loro ci fossero dei problemi o che si fossero addirittura lasciati. Vista la situazione fumosa e anche per non alimentare le polemiche è stata la stessa ex dama di UeD a dire sui suoi canali social di essere tornata single.

Aneta deve dire addio

In questa dichiarazione ufficiale Aneta ha rivelato che la scelta di dire addio è stata presa da Diego e non da lei e che per altro l’uomo non si è dimostrato molto maturo in questa circostanza: “Quella che lui mi dichiarava come una pausa di riflessione, a cui non ho mai creduto, si è rivelato purtroppo un modo poco maturo e privo di confronto che mi porta a considerare definitivamente chiusa la nostra storia. Buon Natale, la vostra Aneta”.

La scusa è stata dunque quella di una pausa di riflessione, una scusa che per altro viene spesso usata da chi non ha coraggio e che prelude quasi sempre alla rottura definitiva. L’atteggiamento di Diego pertanto non è stato consono.

La notizia di questa rottura ha come ci si aspettava allarmato i fan della coppia e del programma. I motivi reali e concreti non sono ancora saltati fuori e non sappiamo se uno dei due parlerà presto e se questa cosa sarà fatta nello studio di Uomini e Donne. Tutto dipende dalla padrona di casa Maria de Filippi che dovrà decidere se dare ulteriore spazio alla ormai ex coppia.

Aneta e Diego, infatti, potrebbero tornare sui rispettivi trovi anche per adesso tutte queste sono solo supposizioni, dal momento che adesso c’è la pausa natalizia. A Gennaio ne sapremo sicuramente di più.