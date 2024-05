Orietta Berti, fotografata senza parrucca: la triste verità dietro la scelta di indossarla sempre | Doveva dirlo prima o poi

Orietta Berti è stata fotografata senza la sua inseparabile parrucca, esce il motivo reale per il quale ha scelto di indossarne sempre una.

Il panorama musicale italiano può vantarsi di avere delle voci ineguagliabili amate in tutto il mondo e Orietta Berti fa certamente parte di questo gruppo di artisti che hanno reso la musica italiana un patrimonio. Purtroppo, però, in questi giorni la Berti è sulla bocca di tutti non più soltanto per il suo talento ma anche per una rivelazione scioccante.

La cantante è stata beccata in un momento di privacy durante in quale era in condizioni che non avrebbe mai voluto far vedere al suo pubblico. Stiamo parlando del fatto che Orietta Berti è stata fotografata senza parrucca. Precisamente: la celebre cantante indossa sempre una parrucca quando partecipa ad eventi e programmi televisivi.

Per la Festa dei Lavoratori, la città metropolitana di Reggio Calabria ha organizzato un evento per celebrare il 1° maggio. Si tratta di un concerto in riva sullo Stretto e tra i cantanti che hanno dato conferma della loro presenza c’è anche Orietta Berti. Avendo scoperto l’amara verità, ci aspettiamo di vederla salire sul palco portando la sua solita pettinatura (che poi si è rivelata essere una parrucca).

La foto che circola sul web ha lasciato senza parole i suoi fan che non si sarebbero mai immaginati di vedere la Berti ridotta in queste condizioni fisiche. Nessuno si sarebbe mai aspettato di scoprire che la cantante porti una parrucca ogni volta che si presenta in pubblico e, invece, si tratta di un’abitudine che dura nel tempo.

Il segreto di Orietta Berti

La verità dietro alla sempre perfetta acconciatura dell’Usignolo di Cavriago risiede nel fatto che non si tratta dei suoi capelli ma bensì di capelli posticci. Tuttavia, pare proprio che dietro a questa scelta ci sia una motivazione più che giustificabile. Infatti, Orietta ha sempre voluto preservarsi l’epidermide dagli attacchi dei prodotti chimici che vengono usati per acconciare i capelli e per evitare che la sua pelle ne risenta ha preferito prendere questa strada.

Sappiamo bene come ogni presenza, soprattutto femminile, in tv debba prima passare da un trucco e parrucco abbastanza invasivo che, a volte, può rovinare il cuoio capelluto, i capelli e l’epidermide di una persona. La Berti ha voluto proteggere la sua delicata pelle e ha scelto di usare una parrucca piuttosto che farsi devastare l’epidermide dai prodotti chimici.

Il rimedio facile e veloce

Orietta Berti non ha scelto di indossare una parrucca per gli eventi mondani soltanto per proteggere la sua pelle ma anche per una questione di praticità. Infatti, acconciare una parrucca è molto più facile che sistemare una capigliatura vera e, inoltre, richiede anche meno tempo del previsto.

La stessa Berti ha anche rivelato di avere più di 90 parrucche più o meno simili per poter sfoggiare look sempre diversi ma che la rendano facilmente riconoscibile. Infatti, non sarebbe la Berti senza il suo taglio corto distintivo di un rosso molto acceso. Quindi l’utilizzo delle parrucche è solo per protezione, comodità e velocità. Forse alcune sue colleghe seguiranno il suo esempio per evitare di farsi rovinare per sempre i loro capelli.