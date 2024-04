Belen Rodriguez, non è in condizioni di guidare: beccata al volante in stato pietoso | Le immagini hanno fatto il giro del web

Belen Rodriguez è stata paparazzata al volante in condizioni pietose, come riportato da alcune fonti, e le immagini hanno fatto il giro.

La nota conduttrice argentina ha fatto parlare nuovamente di sé ma questa volta pare proprio che sia finita in cattiva luce. Belen Rodriguez è sempre al centro dei mass media sia per la sua vita privata che per quella lavorativa e, di solito, vengono messi in risalto il suo talento e la sua bellezza. Tuttavia, sembra che adesso siano uscite delle indiscrezioni alquanto negative che la riguardano.

Secondo alcune fonti presenti al momento, la Rodriguez è stata paparazzata mentre era la volante in uno stato non proprio adatto alla guida. Le immagini sono diventate immediatamente virali ed hanno scatenato i commenti del popolo del web che ha sottolineato come la presentatrice dovrebbe evitare di fare certe cose.

Di recente, Belen è stata al centro della cronaca rosa per via delle sue tumultuose separazioni e riavvicinamenti a livello familiare con Stefano De Martino in occasione del compleanno del loro figlio Santiago. Tuttavia, sembra che adesso la showgirl argentina stia vivendo una nuova relazione sentimentale che sarebbe iniziata lo scorso marzo.

Le informazioni diffuse a proposito della presunta nuova fiamma di Belen provengono da Deianira Marzano, famosa influencer esperta di gossip. Quest’ultima ha affermato di aver ricevuto delle indiscrezioni in merito al nuovo uomo della Rodriguez che si chiamerebbe Angelo. Stando a quanto riferito, questo presunto Angelo sarebbe siciliano e suo fratello avrebbe una relazione con un’attrice famosa.

L’amore segreto di Belen Rodriguez

Secondo quanto riportato dalla Marzano, il presunto nuovo fidanzato di Belen sarebbe anche stato già presentato sia ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì, che alla sua famiglia. Come confermato dalla fonte di Deianira Marzano, ovvero amici di famiglia, pare proprio che la madre di Angelo non sarebbe troppo felice della nuova relazione del figlio.

Tuttavia, si tratta di indiscrezioni che ancora non hanno ricevuto né una conferma né una smentita da parte dei diretti interessati e i fan della showgirl sudamericana si stanno chiedendo come mai non abbia ancora presentato il suo nuovo partner e quando deciderà di farlo. Alcuni follower credono che Belen potrebbe annunciare la sua nuova relazione in occasione del matrimonio della sorella Cecilia (il prossimo 30 giugno) ma si tratta soltanto di ipotesi. Dobbiamo, quindi, attendere per scoprire che cosa la conduttrice deciderà di fare.

Lo sgarro di Belen

A proposito di Cecilia Rodriguez, proprio in occasione del suo compleanno Belen ha pubblicato un video sui social che l’ha messa in cattiva luce davanti agli occhi dei suoi follower. Il video mostra come la sorella maggiore sia al volante e canta a squarcia gola con la sorella minore che si torva sul sedile del passeggero. Fin qua tutto normale ma i più attenti hanno notato come la didascalia del video scritta da Belen Rodriguez tradisca il comportamento dello showgirl.

Infatti, possiamo leggere come la Rodriguez abbia sottolineato in modo ironico il fatto di aver bevuto solo acqua mentre secondo alcuni utenti la verità è un’altra. Come si legge dai commenti postati sotto al video, infatti, un utente ha scritto che la conduttrice non sarebbe stata in condizioni di guidare. Un grosso scivolone che è costato a Belen il rimprovero da parte dei suoi follower che l’hanno invitata ad essere un buon esempio.