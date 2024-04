Alba Parietti, “Te ne sei andato così giovane”: la tragedia colpisce la sua vita | Una morte prematura

Alba Parietti è stata travolta da un dramma terribile, se ne è andato proprio lui ed era così giovane. Una morte prematura la spezza.

Negli ultimi giorni Alba Parietti ha dovuto affrontare un dolore inimmaginabile: una persona molto vicina a lei è scomparsa prematuramente, lasciando la conduttrice senza parole.

La donna ha dedicato un lungo post su Instagram a questo affetto scomparso, trasmettendo con le sue parole un dolore immenso che sembra non avere fine.

La conduttrice è stata distrutta dalla notizia come fa ben capire il post sul social. Nessuno vuole credere a quello che le è successo, ma purtroppo a volte il destino gioca dei tiri mancini tremendi e non si può fare altro che affrontare la perdita.

Il web si è stretto attorno a Parietti facendole sentire la sua vicinanza, ma rispettando il suo dolore. Non sarà semplice per lei superare questa terribile notizia.

Era troppo giovane

Purtroppo parliamo di una persona che se n’è andata troppo presto, ed è per questo che la perdita fa così male. Amato da tutti, ora la sua mancanza lascerà un vuoto difficile da colmare. La conduttrice ha affidato ai social uno sfogo dolorosissimo al quale è impossibile rimanere impassibili, soprattutto considerando cosa rappresentava per lei questa persona.

Tutti vorrebbero che fosse uno scherzo, ma non lo è. Questo dolore così grande non sarà semplice da affrontare, e Alba Parietti lo sa bene. Nonostante gli sforzi, non avere più al suo fianco una persona così vicina le cambierà completamente la vita, ribaltando per sempre il modo che ha di vedere le cose.

Alba Parietti e il terribile lutto

Sul suo profilo Instagram Alba Parietti ha ricordato Fabio Trentin, ex rugbista e architetto che era amico da anni con la conduttrice. La donna ha ricordato Trentin descrivendolo come divertente e solare, ma anche serio e responsabile, e uno dei migliori nel suo lavoro. I due non si sentivano da diverso tempo, ma l’affetto che la conduttrice sentiva per l’uomo non si era mai spento e la notizia l’ha colpita come un fulmine a ciel sereno.

“Che peccato che tu te ne sia andato così giovane” ha scritto Alba Parietti nel suo doloroso post, esprimendo tutta la tristezza per una vita spezzata dal destino. Tantissime le persone che hanno commentato il post della conduttrice per farle sentire la propria vicinanza, ma sono stati molti anche coloro che, conoscendo Trentin, lo hanno ricordato come un amico speciale, un lavoratore unico e uno sportivo pieno di passione. La distanza tra i due non ha spento la preziosa amicizia che traspare tutta dalle parole della conduttrice.