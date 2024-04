Addio Paola, morta la grandissima attrice: strappata alla vita troppo presto | L’Italia è in lutto

Ci ha lasciato la grandissima attrice italiana, purtroppo la tremenda malattia l’ha strappata alla vita troppo presto.

Il mondo cinematografico italiano piange la scomparsa di un’attrice che ha fatto parte delle tante colonne portanti del grande schermo. Paola è scomparsa mercoledì 10 aprile a seguito di un lungo periodo trascorso a combattere contro una malattia devastante che ce l’ha portata via troppo presto.

Il lutto nazionale non riguarda soltanto il mondo del cinema ma anche quello teatrale, dal momento che Paola ha lasciato un profondo e positivo segno in entrambi i mondi che non verrà mai dimenticato. Un’attrice a 360 gradi capace di immedesimarsi in qualsiasi ruolo che le sia mai stato affidato.

Una donna che ha fatto della sua passione la sua vita lavorativa e che ha calcato i palchi dei migliori teatri ed è apparsa nel grande schermo fin da quando era una ragazzina. Paola ha girato il mondo assieme alla sua arte attoriale e si è lasciata alle spalle numerosi film e spettacoli teatrali memorabili.

Paola ha lasciato un figlio, un marito, tre fratelli ed un nipote che sono pervasi da un dolore inimmaginabile per la perdita di questa donna indimenticabile. Con loro, anche l’Italia intera è chiuso in un lutto devastante segnato dalla perdita di un’attrice che non potrà mai essere eguagliata da nessuno.

Un lutto improvviso

La dipartita di Paola ha gettato nello sconforto la sua famiglia, i suoi amici e colleghi e l’Italia intera perché tristi di non poter più vedere in azione una donna con le sue capacità attoriali. Non a caso, Paola amava talmente tanto il suo lavoro che lo ha fatto praticamente fino all’ultimo, ben consapevole di aver chiuso gli occhi facendo ciò che più amava e la rendeva felice.

Dopo aver frequentato l’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D’Amico a Roma, Paola è entrata a far parte della compagnia Teatro Libero di Luca Ronconi e grazie allo spettacolo Orlando Furioso l’attrice ha potuto girare per tutta Europa e tutti gli Stati Uniti d’America. La donna che ha iniziato così la sua carriera da attrice è Paola Gassman.

Paola Gassman ci lascia

Figlia di Vittorio Gassman e Nora Ricci, Paola è nata a Milano nel 1945 e ha cominciato la calcare le scene pubbliche fin da giovanissima. Dopo l’esperienza con Ronconi e la sua compagnia, la Gassman è entrata in un’altra compagnia teatrale, quella di Brignone-Pagliai. Qui Paola avrebbe poi conosciuto l’amore della sua vita, ovvero l’attore e doppiatore Ugo Pagliai. Un’attrice completa che non si è mai tirata indietro capace di recitare ogni ruolo.

Paola Gassman ha preso parte al suo ultimo film nel 2021, Un marziano di nome Ennio di Davide Cavuti. Tre mesi prima della sua morte, la Gassman è stata ospite a La volta buona, dove ha raccontato del suo privato e del suo professionale intervistata da Caterina Balivo. Mercoledì 10 aprile, all’età di 78 anni, Paola Gassman si è spenta a Roma e suo fratello Alessandro Gassman l’ha salutata con un post pieno di affetto pubblicato sui social.