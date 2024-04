Bonus ristoranti 2024, oltre 30.000€ da richiedere: queste le categoria aventi diritto | Se ne fai parte è una festa

Arriva il Bonus ristoranti 2024 e ci sono ben 30.000€ da poter richiedere ma devi far parte di queste categorie.

Il 2024 porta con sé una novità entusiasmante per il settore della ristorazione in Italia: l’introduzione del Bonus ristoranti. Questo incentivo finanziario rappresenta una boccata d’aria fresca per le imprese che hanno navigato le acque turbolente dell’ultimo periodo, offrendo un’opportunità unica per chi appartiene a determinate categorie del settore.

Con un montante disponibile fino a 30.000€ per le aziende aventi diritto, il Bonus ristoranti 2024 si rivela essere non solo un sostegno economico significativo ma anche una celebrazione dell’eccellenza e della resilienza dei professionisti della gastronomia italiana. Ma chi sono i beneficiari di questa iniziativa e come è possibile accedere a tale contributo?

In tanti possono iniziate a far “festa” poiché ottenere questo fantastico bonus potrebbe non essere così complicato: invitiamo, quindi, tutti gli attori del settore a scoprire se possono essere tra i fortunati destinatari.

Questo finanziamento riferisce ad un settore specifico, quello della ristorazione appunto, che ha subito diverse battute d’arresto ma che ora, forse, può tirare un sospiro di sollievo. Vediamo i dettagli tecnici previsti dalla legislazione.

Entro quando e come ottenere il bonus ristorazione

A partire da ora e fino al 13 maggio 2024, gli operatori del settore ristorazione hanno l’opportunità di candidarsi per ottenere questo Bonus tramite il sito di Invitalia. Questo sostegno economico si rivolge in particolare a ristoranti, pasticcerie e gelaterie, con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto sotto forma di contributi a fondo perduto.

Il fondo è destinato a coprire fino al 70% delle spese sostenute per l’acquisto di nuovi macchinari o per l’assunzione di giovani attraverso contratti di apprendistato. L’obiettivo è chiaro: incentivare la crescita e il rinnovamento nel cuore pulsante della cultura culinaria italiana, sostenendo le imprese nel loro percorso di miglioramento e innovazione.

L’eccellenza italiana: la gastronomia

Il pilastro su cui si fonda questa iniziativa è il “Fondo per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, istituito in risposta alle difficoltà incontrate dal settore durante i periodi di lockdown e promosso dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Con una dotazione finanziaria complessiva di 76 milioni di euro, il programma mira a rafforzare le fondamenta di un settore vitale per l’economia e l’identità italiana.

I contributi, che possono arrivare fino a 30.000 euro, sono destinati alle imprese che rientrano in specifici codici Ateco, tra cui ristorazione tradizionale, gelaterie, pasticcerie e produzione di pasticceria fresca. Questa iniziativa non solo riconosce l’importanza della ristorazione e della produzione agroalimentare di qualità ma si propone anche come un trampolino di lancio per la modernizzazione e l’espansione di un settore chiave del Made in Italy.