Superbonus 110%, cambiata la legge e perso i soldi se lo hai fatto così hai: comunicazione dall’Agenzia delle Entrate

In questi anni in molti si sono affidati al Superbonus 110% per fare alcuni lavori in casa, ma questi soldi potresti non rivederli mai più.

Da quando è entrato in vigore nel 2020, il Superbonus 110% è stato “preso d’assalto” dai cittadini italiani che ne hanno approfittato per acquistare casa e ristrutturarla, oppure fare dei lavoretti alle loro abitazioni.

Si tratta di un aiuto molto importante per le famiglie italiane che ha dato un bello scossone in positivo anche al mercato dell’edilizia. Ma attenzione: adesso arrivano le brutte sorprese.

Tanti di coloro che hanno richiesto il bonus hanno dovuto ripagare fino all’ultimo centesimo i soldi che avevano ricevuto, di fatto senza più avere alcun vantaggio di quelli promessi.

Ma come mai sta accadendo? Gli italiani che hanno fatto degli interventi alle proprie case stanno tremando, perché l’Agenzia delle Entrate sta cambiando le carte in tavola, chiedendo tutti i soldi indietro.

Come funziona il bonus

Il Superbonus spettava a coloro che dovevano svolgere interventi di isolamento termico o antisismici e sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Insieme a questi interventi si potevano aggiungere varie attività per l’efficientamento energetico della casa, come l’aggiunta del riscaldamento a pavimento, l’installazione di impianti fotovoltaici, l’aggiunta di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

Tantissimi hanno approfittato del bonus, ignari però che alcuni anni dopo, cioè adesso, si sarebbero ritrovati in guai seri: ora dovranno ridare indietro tutti i soldi che hanno ricevuto, in pratica pagando di tasca propria gli interventi. Si parla di migliaia di euro da tirare fuori subito e di tasca propria, e molti non sanno davvero come fare per risolvere il problema.

Stop al Superbonus e multe per tutti

L’Italia, si sa, è il Paese dei furbetti, e il Superbonus è stata l’ennesima occasione per frodare lo Stato e intascarsi soldi che non spettavano. Molti infatti hanno falsificato le dichiarazioni intascando il bonus del 110%, senza però ristrutturare la casa o fare lavori di efficientamento energetico. Così queste persone hanno intascato i soldi, andando a indebolire ancora di più il tessuto economico italiano a danno invece dei cittadini onesti che hanno sempre pagato le tasse.

Ma l’Agenzia delle Entrate sta facendo controlli a tappeto per scoprire i furbetti e, oltre a fargli una bella multa, riavere indietro tutti i soldi che gli aveva regalato. Se siete tra coloro che hanno approfittato del bonus, state pur certi che verrete scoperti e dovrete ridare tutti i soldi che avete sottratto ai vostri concittadini. I primi controlli sono già cominciati e tanti sono stati beccati, lamentando di aver perso un sacco di soldi per le ristrutturazioni “fantasma”.