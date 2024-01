Agevolazioni casa, con questa legge lo sconto è davvero alto: richieste impazzite | Controlla i requisiti minimi

Con tutte le spese a cui siamo sottoposti si rende necessario fare richiesta se ci sono delle agevolazioni così importanti sulla casa.

Il momento storico in cui stiamo vivendo è costellato da forti aumenti e rincari che toccano ogni aspetto delle nostre vite. L’inflazione è la regina del momento che aumenta i prezzi di ogni singola cosa, dall’alimentazione alle spese mediche fino al mondo dei motori. Infatti, possedere un veicolo proprio è un lusso che in pochi possono permettersi.

Così come avere una casa di proprietà a poterci fare i lavori di ristrutturazione. Anche le spese strettamente legate alla dimora sono aumentate vertiginosamente e, in media, una famiglia italiana spende circa 2.100 euro al mese. Un costo della vita eccessivo che non aiuta ad arrivare a fine mese in maniera decente.

Per riuscire ad abbattere i costi della vita il Governo ha deciso di mettere a disposizione alcune agevolazioni relative al mondo della casa. Con l’inizio del nuovo anno, dunque, ci sono anche alcune novità positive e non solo negative. Nonostante gli aiuti dal Governo siano stati messi in pratica da poco tempo, le richieste sono numerosissime.

Dal momento che le domande per avere gli aiuti dal Governo sono davvero tante, vi conviene sbrigarvi se volete accaparrarvi questo bonus casalingo. Il tempo stringe e se non volete rimanere esclusi dagli aiuti forniti dal Governo, dovete sbrigarvi a fare domanda. Ovviamente, per poter richiedere tale bonus si devono avere dei determinati requisiti.

Requisiti per avere aiuto dal Governo

Se avete la necessità di ristruttura la vostra casa, potete avvalervi della legge 104. Questa legge riguarda le persone affette da disabilità fisica o mentale e le loro famiglie. Dal momento che queste persone hanno bisogno di un ambiente casalingo specifico per le loro necessità, il Governo ha deciso di aiutare le famiglia nella realizzazione di tale progetto.

La legge 104 permette di usufruire degli aiuti del Governo per abbattere la barriere architettoniche della casa in cui il disabile vive e renderla perfetta per lui. Ad esempio, ampliando gli spazi di movimento, aggiungendo un montascale e modificando il bagno secondo le sue necessità (sostituire la vasca con la doccia).

Legge 104: un enorme vantaggio

Non solo per l’ambiente domestico: la legge 104 agevola anche per quanto riguarda il mezzo a motore utilizzato dalla famiglia della persona con disabilità. Il bonus ristrutturazione casa è stato introdotto con il decreto Rilancio 2020, secondo cui si può avere una detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 96.000 euro fatta entro il 31 dicembre 2023.

Per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’aiuto riguarda le spese fatte dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025. Le persone che possono usufruire di tale aiuto sono i disabili fisici, psichici o sensoriali che hanno uno svantaggio sociale. Per dimostrare tale disabilità, il medico di base rilascia un certificato alla Commissione ASL.