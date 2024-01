Assegno statale: il Governo approva 11.000€ per le famiglie: come fare richiesta | Domande impazzite, sbrigati

Dopo diversi mesi in cui il Governo ha discusso questa mossa finanziaria, alla fine è arrivata l’approvazione e le richieste sono impazzite.

Il 2024 è iniziato da poco più di una settimana e già si è parlato di rincari, inflazione ancora più stringente e bollette lievitate. Tuttavia, pare proprio che una buona notizia ci sia tra tutte queste spiacevoli. Il Governo, infatti, ha deciso di dare un grosso aiuto alle famiglie in termini monetari tramite un assegno statale.

Le prime mosse verso questo obiettivo sono state fatte nel dicembre del 2023, quando Giorgia Meloni ha affermato di voler virare il suo Governo verso aiuti concreti per le persone e i loro bisogni. Sentendo queste parole e sapendo dell’inizio di tale bonus, milioni di persone hanno già fatto richiesta. Sono talmente tante che quasi non si riescono a contenere.

I soldi che verranno erogati a chi ha fatto domanda e a chi rispecchia i requisiti giusti serviranno per agevolare le spese delle famiglie in difficoltà e rendergli più fattibile il percorso sia sociale che lavorativo. Bisogna fare in fretta per riuscire ad usufruire di tale aiuto dal Governo, evitando di rimanere indietro a causa delle moltissime richieste già fatte.

L’assegno statale accordato tra la Meloni e la ministra del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone si chiama Adi (assegno di inclusione). Tale bonus non è soltanto un aiuto in termini monetari, che comunque non si disdegna, ma è proprio un sostegno per le persone più fragile ed un incentivo ad inserirle nel mondo del lavoro.

Adi, chi può richiedere il nuovo bonus del Governo

Per avere la possibilità di usufruire dell’aiuto fornito da Adi si devono rispettare determinati e precisi requisiti. La famiglia richiedente deve essere composta almeno da un minore, un over 60 o una persona affetta da disabilità in condizioni di svantaggio socioassistenziale. Oltre ai canoni relativi ai componenti della famiglia, ci sono requisiti specifici anche riguardo al patrimonio.

La famiglia richiedente l’Adi deve avere l’ISEE inferiore a 9.630 euro, un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro e uno mobiliare inferiore a 8.000 euro. Infine, chi richiede tale assegno di inclusione non deve essere sottoposto a misure cautelari e deve risiedere in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

Adi, come richiedere il nuovo bonus del Governo

Dallo scorso 18 dicembre sono iniziate le richieste per l’Adi e dal 1° gennaio 2024 sono partite le erogazioni dell’assegno statale che non può essere inferiore a 480 euro all’anno. Questo bonus è una quota di integrazione al reddito familiare che può essere massimo di 7.560 euro all’anno o di 3.360 euro per le famiglie con case in affitto.L’assegno di inclusione verrà erogato tramite la carta di inclusione offerta dal servizio delle Poste. Tale carta permetterà a chi ne beneficerà di fare prelievi fino a 100 euro al mese.

Per fare richiesta dell’Adi si deve presentare domanda tramite il portale online dell’INPS utilizzando lo Spid oppure recarsi di persona presso il Caf o un patronato. Inoltre, è necessario presentare il Pad (patto di attivazione digitale) per l’inclusione lavorativa. Se fate domanda per questo aiuto entro febbraio 2024 potete usare l’ISEE valido fino a dicembre 2023. Invece, da marzo in poi serve il nuovo ISEE.