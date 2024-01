Frigorifero puzzolente, con 1€ elimini per sempre i cattivi odori | Sono già tutti in fissa

I cattivi odoro del frigorifero sono una vera tortura ma forse non sai che eliminarli è più facile di quanto credi e basta 1 Euro.

Quante volte ci sarà capitato di avvertire cattivi odori provenienti dal nostro frigo, e ogni volta che proviamo ad aprirlo per controllare, viene fuori che in realtà nessun cibo al suo interno è la causa di così tanta puzza.

Anche tirando fuori tutti gli alimenti presenti nel nostro frigo, il problema non scompare: questo perché la causa va ricercata non nel cibo, ma proprio nel contenitore, e cioè il nostro frigorifero. Potrebbe essere stato, infatti, contaminato a tal punto dai cattivi odori da rilasciarli da alimenti andati a male precedentemente, o da cibi che rilasciano odori molto forti e così via.

Una situazione davvero spiacevole, specialmente se si ha invitati a cena, i quali possono avvertirne l’odore non appena il frigo viene aperto, e per questo conviene trovare una soluzione immediata, in modo da ripristinare un odore gradevole.

La conservazione ottimale del cibo, infatti, andrebbe effettuata all’interno di un ambiente favorevole, che può essere quello di un frigo pulito e sterilizzato, ma allo stesso tempo è difficile mantenere un odore piacevole al suo interno. Per questo esiste un rimedio in particolare in grado di risolvere il problema, permettendo al nostro frigo di profumare davvero! E al solo costo di un euro!

Come rendere profumato il vostro frigo a soli un euro

Se il pensiero di un frigo “puzzolente” può recarvi disagio, è il caso di intervenire immediatamente. A questo proposito esistono dei metodi che si possono utilizzare: si tratta di procedimenti realizzabili in casa, quindi un “fai da te” a tutti gli effetti, e per questo a costo assolutamente ridotto. Evitando di sprecare prodotti non economici per la pulizia estenuante del frigorifero, il segreto che vogliamo svelare oggi, comporta l’utilizzo di elementi comuni e che probabilmente avrete già nelle vostre case.

Si è rivelato, infatti, un metodo davvero efficace contro i cattivi odori immagazzinati nel proprio frigo. Quindi, cosa state aspettando, armatevi di una saponetta Marsiglia e del bicarbonato. Utilizzando una saponetta di Marsiglia, la quale ha un costo di un solo euro, sarà possibile far risplendere il vostro frigo in un baleno, e non potrete più farne a meno!

Come pulire il frigo con il sapone di Marsiglia

Dopo aver acquistato, o trovato nella vostra casa la saponetta di Marsiglia, bisogna dunque grattugiarla, in modo da sciogliere il ricavato a bagnomaria. Ciò permetterà di ottenere un composto liquido a cui andrà aggiunto un solo cucchiaio di bicarbonato: insieme i due ingredienti vi permetteranno di smacchiare il frigo, ma soprattutto di garantirgli un buonissimo profumo. Il composto potrà essere utilizzato, dunque, non solo all’interno ma anche all’esterno del frigo, con una distinzione.

All’interno del frigo possiamo trovare mensole in vetro, contenitori che devono essere trattati in modo da non imprimere graffi: per questo il prodotto dovrà essere applicato attraverso una spugnetta non abrasiva. Mentre per quanto riguarda la parte esterna, probabilmente macchiata da aloni o da impronte di dita, per cospargere il prodotto si può utilizzare un semplice panno in microfibra. In entrambi i casi bisognerà, infine, risciacquare con acqua abbondante. Si raccomanda di staccare la corrente prima di procedere con la pulizia.