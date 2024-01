Addio bonus aziendali, cancellati per il 2024: la manovra fa infuriare i lavoratori | Devi metterti a correre

Con il 2024 sono stati annullati i bonus aziendali e quanto ha mandato su tutte le furie i lavoratori, ma per averlo devi correre.

Sono tanti i lavoratori che attendono con trepidazione l’apertura di bonus aziendali per poter accedere a fondi o servizi risparmiando qualche soldo. Alcune compagnie cercano di aiutare i propri dipendenti per migliorare la loro condizione economica o psicologica e garantirsi delle prestazioni migliori.

Questi bonus però non sono una certezza, e non sarebbe mai consigliabile affidare percentuali importanti della nostra gestione economica quotidiana e mensile ad essi. Non sono pochi i casi di aziende che modificano i loro bonus aziendali di anno in anno, a seconda delle loro esigenze e possibilità – a volte in meglio, ma a volte anche in peggio.

La vita ad oggi è sempre più costosa e l’inflazione sta intaccando in maniera invasiva anche i beni di prima necessità come acqua o pasta, venduti a costi maggiorati o a quantità inferiori (per lo stesso costo). Anche il prezzo dei servizi è proibitivo per molte famiglie, ed in situazioni come queste qualsiasi bonus è bene accetto.

Eppure molte aziende stanno prendendo la strana decisione di rimuovere completamente i bonus, anzi, di renderli accessibili solo a quei lavoratori che compiono delle determinate azioni. Il trucco sta sempre nel migliorare le condizioni di vita dei propri dipendenti per assicurarsi una forza lavoro sana.

Bonus aziendali: devi correre

Spuntano i nomi di diverse aziende che stanno nascondendo i loro bonus aziendali dietro un muro di vetro: sai quali sono ma non puoi prenderli, a meno di soddisfare alcuni particolari requisiti. Ebbene, per ottenere i bonus aziendali devi correre. Avete letto benissimo, la richiesta delle aziende ai propri dipendenti è compiere un determinato numero di chilometri correndo.

I lavoratori, di tutta risposta, hanno espresso il loro disappunto sentendo questa notizia. Correre fa bene, ma non tutti hanno la possibilità fisica, logistica o semplicemente temporale di correre. C’è chi sarebbe costretto a spostarsi, chi a spendere soldi in una palestra, chi a rinunciare ad altre attività.

La strategia delle aziende

Oggigiorno la salute fisica e mentale ha ottenuto una rilevanza che non ha mai avuto prima. Le aziende sanno bene che i loro dipendenti performeranno al meglio e sul lungo periodo se sono in salute, sia nella mente che nel fisico. Non si tratta quindi di un requisito per mettere su il fisico, ma per rendere i lavoratori più felici e salutari tramite l’attività fisica.

Questa strategia è stata messa in atto da alcune aziende cinesi, fra cui la Guangdong Dongpo Paper, che traccia i chilometri percorsi dai propri dipendenti tramite un’app. Questi otterranno diverse percentuali di bonus a seconda dei chilometri percorsi: 50 chilometri per ottenere interamente il bonus, 40 chilometri per il 60%, e 30 chilometri per il 30%. Chissà che questa iniziativa non arrivi anche da noi.