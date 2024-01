Selvaggia Lucarelli, ecco quando guadagna davvero: non avere peli sulla lingua paga | La verità allucinante

Selvaggia Lucarelli è nuovamente al centro della polemica dopo gli ultimi accadimenti, ma quanto guadagna davvero per il lavoro che svolge?

Negli ultimi giorni il nome di Selvaggia Lucarelli compare sulle prime pagine dei giornali, spesso affiancato a quello del suo compagno Lorenzo Biagiarelli.

La scrittrice finisce spesso al centro dell’attenzione mediatica in quanto parla di tematiche molto delicate sui suoi social. Prima fra tutte quella della beneficenza: basta pensare che, prima che scoppiasse il caso Balocco, la Lucarelli aveva già denunciato le modalità di comunicazione benefica adottate da Chiara Ferragni.

Sempre con il pugno duro, la scrittrice non ha paura di esporre le sue idee e per questo viene spesso messa alla gogna dal pubblico dei social o dai giornalisti. Negli ultimi giorni, inoltre, il suo nome sta facendo notizia per un altro caso di cronaca estremamente delicato.

Ci riferiamo a Giovanna Pedretti, la ristoratrice lodigiana trovata morta dopo che negli ultimi giorni era scoppiata una polemica su di lei. La Lucarelli e il suo compagno, infatti, avevano sollevato il dubbio su una recensione scritta sul sito del suo ristorante, che ha fatto il giro del web portandogli molta visibilità. Lo chef e la scrittrice alludevano al fatto che fosse falsa. Ora che la donna è stata trovata morta, la Lucarelli è stata travolta di insulti, così come il suo compagno che si sta assentando dal programma della Clerici È sempre mezzogiorno, dove era ospite fisso.

Bufera su Selvaggia Lucarelli

La Lucarelli fa sicuramente un lavoro complesso, che la espone pubblicamente. Anche in passato era stata presa di mira dai tassisti italiani per la questione delle licenze e spesso riceve minacce di morte. Lei stessa mostra sui suoi social gli attacchi che subisce giornalmente. Ecco perché le persone si chiedono quanto guadagni e cosa la spinga a continuare a fare questo lavoro.

Sappiamo che Selvaggia Lucarelli scrive per passione e da sempre è mossa da un senso di profonda giustizia, da molti definita anche esagerata e controproducente. Lei dice di amare la chiarezza e vuole portare all’attenzione dei suoi followers temi tabù. Tuttavia, vi sorprenderà sapere quanto riesce a guadagnare ogni mese.

Ecco quanto guadagna

È difficile indicare uno stipendio preciso, in quanto Selvaggia Lucarelli si dedica a diversi impegni: è una scrittrice, giudice di Ballando con le Stelle e spesso presenzia a eventi e seminari. Sarebbe impossibile indicare il guadagno preciso, ma sicuramente si può fare una stima.

Sappiamo che la Rai elargisce ai giurati di Ballando con le Stelle stipendi molto alti, con un tetto che arriva a 30mila euro per ogni edizione. Se si sommano questi soldi a tutti quelli che guadagna grazie alle altre mansioni, si può dedurre facilmente che la Lucarelli è una donna molto benestante.