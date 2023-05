News Selvaggia Lucarelli ha ricevuto un secco No inaspettato | Vendetta assicurata Di Didi Kera - 8

La giornalista racconta la cocente delusione subita di recente da una persona che non si sarebbe mai immaginata.

Selvaggia Lucarelli è una delle penne più taglienti dell’Ordine dei Giornalisti d’Italia: sempre pronta ad esprimere la sua opinione senza temere le possibili conseguenze, la Lucarelli è anche molto nota per i suoi giudizi al vetriolo nel programma condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1, Ballando con le stelle.

Ma Selvaggia ha anche un lato tenero, che non mostra mai in pubblico. Stiamo parlando dei suoi sentimenti per il suo attuale compagno di vita: lo chef Lorenzo Biagiarelli, più giovane della giornalista di ben 15 anni. Di recente, i due si sono raccontati senza troppi giri di parole durante il corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

La Lucarelli ha rivelato che non aveva la minima intenzione di portare avanti per così tanto tempo la sua relazione sentimentale con Lorenzo. Inoltre, Selvaggia ha confessato che dopo appena otto mesi di frequentazione si sarebbe sentita dire un no circa la sua proposta di matrimonio. La donna ha così dichiarato:

“Uscire con una persona che ha 15 anni meno di me mi sembrava una grandissima perdita di tempo. Io glielo avevo proposto (di sposarla, n.d.r..) anni fa e lui mi ha detto no, poi non ci siamo più tornati. Prego, a te la parola”. Sentendo queste frasi, Biagiarelli si è difeso dicendo che, all’epoca, era troppo presto per parlare di eventuali nozze.

La disputa accaduta nell’ultima edizione di Ballando con le stelle

Durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle, tra i vari concorrenti VIP che hanno partecipato al talent show, c’era anche il fidanzato della Lucarelli. Per quasi tutto il tempo, gli altri giudici e il pubblico hanno creduto che Lorenzo era lì soltanto perché è il compagno di Selvaggia.

Ma l’uomo ha saputo dimostrare che lui è altro, non solo “il tipo di…”. Infatti, Lorenzo ha gareggiato in maniera egregia; anche se poi non è riuscito ad arrivare in finale. Qualche malpensante ha creduto che lui fosse lì perché raccomandato, ma la sua eliminazione ha smentito il pensiero.

L’amore tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Selvaggia e Lorenzo stanno insieme da otto anni e il loro amore è iniziato grazie a qualche battuta scambiata sui social. Il tema più delicato è la differenza d’età e la giornalista si è così espressa in merito: “Avevo sempre visto in queste donne che si accompagnavano con uomini più giovani il tentativo disperato di congelare la propria giovinezza, ma è una grande falsità:

stare con un uomo più giovane ti fa sentire più vecchia. E ti fa fare sempre i conti: quando lui avrà 70 anni io ne avrò 85… insomma, senti che il tempo è un tema. Inoltre, ci si deve sedere spesso al tavolo delle trattative”. Selvaggia Lucarelli ha finalmente esposto i suoi sentimenti e i suoi timori circa questa relazione così profonda e complice con il partner Lorenzo Biagiarelli.