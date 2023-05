News Maria Teresa Ruta: esce il video spaventoso dove “Gli sparano” | Immagini crude Di Ambra Ferri - 12

Maria Teresa Ruta finisce sotto le luci della ribalta per aver pubblicato un terrificante video che ha fatto il giro del web.

L’ex concorrente del Gf Vip ha denunciato tramite i suoi social un fatto gravissimo di cronaca che a spiazzato e allo stesso tempo impressionato i suoi followers.

La pubblicazione di quel terribile video l’ha fatta finire sulla bocca di tutti: la Ruta si è schierata prepotentemente dalla parte dei più deboli, ma le violente immagini sconvolto molte persone.

La carriera di Maria Teresa Ruta è fin da subito promettente, quando negli anni ’80 debutta in televisione e conquista in pochissimo tempo l’amore e la simpatia del pubblico italiano.

La denuncia sui social

Dopo anni di successo nel suo lavoro, ha deciso di vivere un’esperienza completamente diversa, partecipando in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip 5 al fianco di sua figlia Guenda Goria. L’esperienza le ha portato ancora più notorietà e ha permesso al pubblico di approfondire meglio la sua persona, conoscendo per la prima volta alcune sue sfumature inedite.

Molto attiva e seguitissima sui social, ha utilizzato il suo bacino di followers per portare all’attenzione un fatto di cronaca gravissimo accaduto in Italia. Il caso non è passato inosservato agli occhi dei suoi seguaci che sono rimasti sotto choc per l’accaduto. Infatti, Maria Teresa Ruta ha dato visibilità a un’aggressione avvenuta ai danni di un giovane lavoratore nell’hinterland napoletano. Si tratta dell’ennesimo caso di violenza, che si è concluso con una terribile sparatoria.

Maria Teresa Ruta contro due serie tv famosissime

La conduttrice ha deciso di condividere sul suo profilo le terribili immagini per sottolineare l’importanza di scongiurare fatti di cronaca così violenti e brutali che, purtroppo, ogni giorno accadono nelle nostre strade. “Che nessuno mi dica che anche lui, come il povero Francesco Pio (Maimone, ucciso nella notte tra il 19 e il 20 marzo, n.d.r.) si trovava ‘nel posto sbagliato, al momento sbagliato’…”

“32 anni, ritorna a casa dopo il lavoro, si ferma per fare rifornimento. Lo affiancano e lo minacciano di lasciare il vecchio scooter, ma lui si rifiuta, e gli sparano a Napoli, in via Reggia di Portici. Poteva esserci nostro figlio o nostro fratello…- scrive la Ruta – Siamo sicuri che il male evidenziato nelle ultime fiction non venga interpretato molto diversamente da alcuni, e scambiato per “cazzimme”? Quindi da emulare come un vanto?”.

Non solo, Maria Teresa Ruta ha taggato due delle serie tv più amate e crude degli ultimi tempi, ossia Mare fuori e Gomorra, sostenendo l’ipotesi che questo tipo di prodotto alimenti gli episodi di violenza per le strade.