U&D, ma cos’è successo a Tina Cipollari? La bocca è deturpata | FOTO

L’opinionista del dating show si è mostrata come mai prima d’ora , senza pensare che l’avrebbero vista in molti.

Tina Cipollari è uno dei volti più noti e riconoscibili della televisione italiana. La donna ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo partecipando come corteggiatrice durante le prime puntate del dating show creato e condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Di seguito, Tina ha vestito i panni di tronista per poi diventare opinionista del programma.

Come Gianni Sperti, anche la Cipollari è ormai divenuta una figura portante della trasmissione in onda su Canale5. Mentre è sempre presente a U&D, Tina fa diverse ospitate in molti programmi tv: ad esempio, è stata invitata a Buona Domenica, storica trasmissione della Mediaset condotta dal compianto Maurizio Costanzo.

Insomma, l’opinionista può vantarsi di avere una vita professionale molto piena e soddisfacente. Dal punto di vista sentimentale, invece, la Cipollari ha vissuto diverse delusioni amorose. Per ben tredici anni, Tina è stata sposata con il parrucchiere Kikò Nalli, conosciuto proprio durante un’edizione di Uomini e Donne.

La coppia ha anche avuto tre figli maschi: Mattias, nato nel 2003, Francesco, nato nel 2006, e Gianluca, nato nel 2007. Nel 2018, però, Tina e Kikò hanno deciso di separarsi. Nello stesso anno, la donna ha iniziato una nuova relazione sentimentale con Vincenzo Ferrara. Tuttavia, il loro amore finisce dopo appena due anni, ovvero nel 2020.

Tina Cipollari alias la femme fatale di U&D

Tina ha sempre portato quel tocco di glamour e di diva della vecchia Hollywood nel programma della Queen Mary, presentandosi sempre con abiti scintillanti, capelli vaporosi e boa coloratissimi. Il suo look è accentuato anche dal suo carattere sempre molto vivace e che sa come intrattenere il pubblico.

Infatti, molto spesso la Cipollari è al centro di varie discussioni molto accese ed energiche proprio per la sua verve e la sua personalità esuberante. Tra i suoi numerosi interventi nel programma, ce ne stato uno che ha fatto sobbalzare il pubblico sulle loro sedie e che riguarda la dentatura della donna.

Il sorriso non troppo smagliante di Tina Cipollari

Durante il corso di una puntata del dating show, Tina stava gustando una caramella. All’improvviso sfoggia uno dei suoi soliti sorrisi che, però, mostra qualcosa di insolito. La caramellina che stava mangiando la donna le si è appiccicata sui denti, mostrando un sorriso non proprio perfetto.

Guardando la scena d’impatto, sembra che a Tina Cipollari manchino i denti davanti e, invece, è soltanto la caramella che si è attaccata ad essi. La donna non ha dato troppo peso all’accaduto e il pubblico si è diviso tra quelli che pensano che si sia comportata in modo sciatto e quelli che, invece, apprezzano la naturalezza e la spontaneità dell’opinionista.